La Fundación Cajasol celebra el Mayo Cordobés enseñando a cocinar con flores, a bailar flamenco y con visitas a patios

Cocinar con las flores que adornan los balcones de la ciudad, recorrer patios engalanados y aprender los pasos que sonarán en las casetas de la feria. La Fundación Cajasol en Córdoba ha diseñado un programa de cinco jornadas, del 18 al 22 de mayo, para celebrar el Mayo Cordobés con una propuesta que conecta la tradición gastronómica y floral de la ciudad con el flamenco más participativo.

La semana se abre y se cierra en su sede de Ronda de los Tejares con dos talleres de flores comestibles seguidos de visitas a patios, los días 18 y 22 de mayo, ambos a las 18 horas. En cada sesión, los asistentes descubrirán las posibilidades culinarias de las flores que dan carácter a los patios cordobeses, antes de pasear por algunos de los recintos que han convertido a Córdoba en referencia internacional del paisajismo doméstico. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse con antelación: para la sesión del lunes 18 y para la sesión del viernes 22 .

Clases de flamenco

Entre ambos talleres, tres masterclasses consecutivas trasladan el protagonismo al flamenco, con el objetivo de que quienes acudan lleguen a la Feria de Córdoba con el compás bien aprendido. El martes 19, a las 19.30 horas, Lola la de los Lunares impartirá una clase de sevillanas y castañuelas en la que los participantes podrán llevar sus propias castañuelas para trabajar desde el primer momento con el instrumento. Al día siguiente, a la misma hora, Manuel Cantarote guiará al público por las claves del ritmo, el compás y las palmas, esos pilares sobre los que se sostiene toda reunión flamenca. La trilogía se completa el jueves 21, cuando Macarena de Jerez ofrezca una masterclass de bulerías, el palo que mejor encarna la espontaneidad y la alegría del arte jondo.

Las tres masterclasses cuentan con entrada libre hasta completar aforo, de modo que basta con acudir a la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en la avenida Ronda de los Tejares, 32, a la hora señalada. Con esta programación, la Fundación Cajasol pone a disposición de vecinos y visitantes un espacio donde la gastronomía floral, el patrimonio vivo de los patios y el baile convergen en una sola semana, aprovechando la energía de un mes que transforma Córdoba de principio a fin.