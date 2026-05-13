Música y baile en los Patios de Córdoba: Joana Jiménez, Cristina Carrasco y Lucía Leiva actúan en la Puerta del Puente este fin de semana

El programa musical del Festival de los Patios de Córdoba 2026 culminará este fin de semana con tres espectáculos en la Puerta del Puente, todos gratuitos hasta completar aforo, según ha informado la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba.

Este jueves 14 de mayo, a partir de las 22 horas, la sevillana Joana Jiménez presentará un espectáculo de contenido muy variado en el que repasa todos sus éxitos. Joana es una cantaora que se hizo muy conocida a raíz de alzarse como ganadora en 2008 de la primera edición del concurso Se Llama Copla de Canal Sur, consolidando desde entonces su trayectoria como cantante con sólida raíz andaluza. En su concierto, estará acompañada por Daniel Matas al piano, Juan María Real a la guitarra, Nacho Botonero a los vientos, Ángel Morilla al bajo, Sergio Fargas a la batería y Alberto Morales El Romero.

Cristina Carrasco. / CÓRDOBA

El viernes 15 de mayo, en este mismo escenario de la Puerta del Puente, la bailaora cordobesa Cristina Carrasco mostrará al público su nuevo espectáculo La voz en mi piel. Cristina se define como una bailaora de flamenco "de las que entregan el cuerpo y el alma en cada paso de baile". Su amplia formación y el desparpajo natural de su arte hacen de su baile algo único. Este espectáculo propone al público un viaje emocional donde "el cuerpo se convierte en voz" para transitar un recorrido de luces y sombras, donde cada emoción encuentra su forma a través del baile. En este enclave único, Cristina estará acompañada por Rafael Montilla El chaparro a la guitarra, Rafael de Chaparro a la percusión, Ana Rosa Dávila al violín, Juan Antonio Sánchez al piano, y Miriam Montes, Juan Ángel Tirado y Aarón Barrull al cante.

Joana Jiménez. / CÓRDOBA

Por último, el sábado 16 de mayo cerrará el ciclo de este Festival de los Patios la cordobesa Lucía Leiva y su nuevo disco, en el que, según la artista, viajará "a través de la experiencia, la evolución y la madurez en el flamenco vivo, en el que cada tema es un reflejo de momentos vividos, de lecciones aprendidas y de la certeza de que todo llega en su debido momento". Con una fusión de sonidos que van desde lo íntimo y melancólico hasta lo vibrante y esperanzador, Lucía estará acompañada por el piano y dirección musical de Alberto Raya, la guitarra de Érika González, la percusión de Alejandro López El pepino, los coros de Alba Fajardo y Gema Mariscal y el baile de Alba Fajardo.