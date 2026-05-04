Los patios de Córdoba abren sus puertas con miles de visitas en un día primaveral de sol radiante sin calor

La fiesta de los Patios de Córdoba se ha estrenado con una jornada excepcional para el paseo y la contemplación. Con las nubes en retirada, la ciudad ha brillado bajo un sol que ha calentado el ambiente sin registrar temperaturas extremas, lo que ha facilitado el paseo y el disfrute. Como suele ocurrir, la zona del Alcázar Viejo ha sido la más transitada. Esto se debe a que, en barrio muy pintoresco y acotado, se dan cita casi una docena de recintos, la mitad de los cuales se pueden visitar no solo en estas semanas, ya que forman parte de una ruta de pago que permite a los turistas conocer cómo son estas casas de arquitectura moderna, antigua o singular antes y después del mes de mayo. En otras calles como Marroquíes o Zarco, también se han producido colas en momentos puntuales.

Muchos autobuses paran en las inmediaciones porque sin moverse demasiado, tienen la oportunidad de conocer distintos tipos de patios de perfil diferente, algunos de los cuales están entre los más premiados del concurso. Algunos mayores viajan por libre. "Venimos todos los años un grupo de amigos de Linares a pasar un par de días y siempre nos sorprende lo bonitos que están", explica María, "nos encantan las flores y siempre empezamos por el Alcázar Viejo el lunes, que es lo que está más lleno y luego seguimos por el resto de zonas". Por mucha cola que haya en la puerta, una vez se traspasa todo es paz. "Hemos estado muy tranquilos, los controladores se encargan de que no se supere el aforo, así que la visita es muy agradable", ha explicado una de las cuidadoras del Alcázar Viejo.

Cabe recordar que aunque sea este el barrio donde se dan más aglomeraciones, el resto de zonas tiene patios igualmente hermosos y multipremiados aunque para conocerlos es necesario callejear para seguir el rastro de cada uno. A cambio, estos patios habitualmente se pueden visitar sin necesidad de largas esperas. "Yo vengo cada año al Alcázar Viejo con mis grupos para enseñarles los patios fuera de concurso", ha explicado una guía al salir de un recinto en La Axerquía, "pero cuando empieza el concurso no paso por allí porque así puedo ver patios distintos y sin cola".

Marroquíes 6 / A.J.González

Patios más premiados

Patios con una larga trayectoria hay muchos y premios atesoran un número importante de ellos. Según el ranking realizado por Diario CÓRDOBA, de los que se pueden visitar este año, los que acumulan más galardones están muy repartidos y son, en este orden, Marroquíes 6, en la ruta de Santa Marina-San Agustín; San Basilio 44, en la zona del Alcázar Viejo; Pastora 2, en la ruta de San Lorenzo; Tinte 9, en San Pedro-Santiago y Martín de Roa 7, en el Alcázar Viejo. Todos ellos han recibido la Mención de Honor, el premio máximo que otorga el festival. Del resto, tras San Juan de Palomares 11, que acumula 11 primeros premios, se encuentran Trueque 4, Martín de Roa 9, Postrera 28, Samuel de los Santos Gener 5 y plaza de las Tazas 11, todos ellos, con al menos un primer premio y algo más. Otros muy premiados como Badanas 15, los de Parras 5 y 6 o Barrionuevo 22 no participan en el concurso.

Con la comunidad de Madrid en pleno puente de mayo y una presencia importante de extranjeros en la ciudad, los patios se han llenado de público nacional e internacional durante la jornada matutina. Como cada año, junto al concurso de patios ha dado comienzo el de rejas y balcones, un atractivo extra que consigue mantener el ojo avizor del público más entendido, y alegra la mirada de los que transitan las calles ajenos al hecho de que muchas familias se esmeran también en decorar sus fachadas con racimos gigantes de flores.

Los 53 patios que compiten en concurso en las categorías de arquitectura antigua, moderna, singular y patios conventuales abren hasta el 17 de mayo de 11 a 14 horas y de 18 a 22 horas. Entre semana, la mayoría de las visitas se concentran en las horas de la mañana y las tardes son más relajadas, así que está por ver cuál será el cómputo total de visitantes, algo de lo que llevan la cuenta los controladores que hay instalados en la puerta de cada recinto. El público cordobés que va por libre suele elegir las tardes para sus paseos, aprovechando que son más tranquilas y en mayos muy calurosos, con temperaturas más agradables. "Los cordobeses tienen que conocer su fiesta", han coincidido los presidentes de las asociaciones de cuidadores Claveles y Gitanillas y Amigos de los Patios, que invitan a visitarles a última hora de la tarde.