Primer balance de las Cruces de Córdoba: "Ha sido mucho mejor que el año pasado, que ya fue muy bueno"

Las asociaciones y colectivos que han montado las Cruces este amplio fin de semana aún están realizando sus balances, pero algunos de ellos han mostrado su satisfacción con el desarrollo del evento. Como suele suceder, la valoración irá por barrios y algunos estarán más contentos que otros.

La Hermandad de la Misericordia, por ejemplo, lleva ya unos 30 años montando su Cruz en la parte trasera de la Plaza de San Pedro, con un ambiente tranquilo y familiar alejado del bullicio de las calles más turísticas. Jesús Reina, su hermano mayor, se muestra muy "satisfecho" con el desarrollo de la fiesta de este año, ya que "no ha habido ni mesas ni sillas libres en ningún momento", salvo este domingo "después de tres días festivos". En comparación, "ha sido mucho mejor que el año pasado, que ya fue muy bueno".

Ambiente relajado este domingo en la Cruz instalada junto a la calle Cairuán. / Víctor Castro

En la Hermandad del Calvario, por contra, aún no han visto las cuentas pero incluso así aseguran que "siempre ha estado con mucha gente, con un ambiente muy bueno y sano", en palabras de Juan Hinojosa, su hermano mayor. Instalada en la plaza de las Cañas, justo detrás de la Corredera, por aquí sí han pasado turistas, pero sobre todo cordobeses, asegura, que han disfrutado de una instalación muy trabajada que incluía copias de algunas de las obras más conocidas de Julio Romero de Torres. El "enorme esfuerzo" de todos los hermanos ha tenido su recompensa en forma de un tercer premio.

El concejal Julián Urbano, delegado de Fiestas y Tradiciones, ha indicado que "solo tenemos palabras de gratitud para quienes han montado nuestras Cruces de Mayo, con ese gusto tan grande. Quiero agradecer su implicación y a la ciudadanía el civismo y el comportamiento, han entendido que las Cruces son para disfrutarlas con amigos y familiares. La alegría ha imperado por encima de todas las cosas, esperamos que 2027 sea igual de bonito y agradable que este año".

Habla el Consejo del Movimiento Ciudadano: problemas con la limpieza y el ruido

El Consejo del Movimiento Ciudadano, a través de su presidente, Juan Andrés de Gracia, también realiza una valoración en general positiva, aunque con algunos matices. Según De Gracia, "el modelo consensuado con el movimiento vecinal y ciudadano, puesto en marcha el año pasado, se ha vuelto a demostrar que empieza a dar resultados. Es posible controlar las Cruces al menos parcialmente, no como la Feria que se nos ha ido de las manos".

Los aspectos negativos, asegura el portavoz, son básicamente dos: la limpieza y el ruido. Con respecto al primero De Gracia sostiene que "ahora mismo es imposible evitar que la gente orine y deje restos por donde pasan. Esto va a requerir una ampliación del programa de seguridad y más núcleos de limpieza que no sean los urinarios de plástico, que no dan resultados por muchos que pongan. Hay que buscar otro sistema que dé servicio a la cantidad de gente que se acumula".

Sobre el ruido, entiende De Gracia que "tenemos que ir a Cruces donde se pueda hablar y no donde el sonido lo impida. Para eso es importante el papel de las asociaciones, que están haciendo un esfuerzo para controlar a quienes les llevan las barras".

Pasacalles de las academias de baile en Las Tendillas este domingo. / Chencho Martínez

Las academias de baile se lucen en Las Tendillas

A las 16 horas de este domingo tenían que estar todas las Cruces finalizadas, aunque algunas de ellas empezaron a recoger incluso un poco antes y para el mediodía ya no quedaba ni rastro. Además, por la mañana en la plaza de Las Tendillas hubo un pasacalles de los 11 grupos participantes este año en el 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba, que fue por las calles Concepción y Gondomar hasta la céntrica plaza, donde sus integrantes y todas las personas que desearon unirse participaron, a partir de las 13.00, en una concentración de baile dirigida por Laura Caballero.

Este certamen se ha desarrollado de forma paralela a las Cruces. Arrancó el jueves y ha contado con actuaciones todos los días para finalizar sobre el escenario de Las Tendillas este domingo.