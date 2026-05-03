La Policía Local interpone 72 denuncias por botellón en la jornada del sábado en las Cruces de Córdoba

Las Cruces de Mayo terminan este domingo en una jornada de horario más acotado ya que sólo están hasta primera hora de la tarde abiertas para el público. Han sido cinco días de fiesta desde su inicio el pasado miércoles.

A la espera del balance oficial del Ayuntamiento sobre el desarrollo de la fiesta, sí puede decirse que hay cuestiones que van mejorando en las Cruces de Mayo para mejorar la convivencia entre las asociaciones que montan instalaciones y los vecinos de los espacios en los que se ubican, repartidos por toda la ciudad. La Policía Local ha controlado en gran medida el botellón, que ya no se ha visto con la misma intensidad que otros años, pero aun así se han producido numerosas denuncias por beber y orinar en la calle.

Durante este sábado, el día grande de las Cruces, la Policía Local ha informado de que se han interpuesto 72 denuncias por culpa del botellón. Se han concentrado en la zona del Vial Norte y Santa Marina, con 33 expedientes en cada caso, además de otras seis por los mismos motivos en el área de Bailío-Cardenal Toledo. En cuanto a las denuncias por miccionar en la vía pública, fueron 32 durante el sábado: tres en Santa Marina y Bailío-Cardenal Toledo, 13 en el Vial Norte, 11 en San Hipólito-San Nicolás y dos impuestas por el Grupo Rayo.

Establecimientos que incumplen las reglas

A todas estas actuaciones hay que añadir las nueve actas por infracciones de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana y nueve vigilancias de establecimientos que terminaron con dos denuncias. Todas las Cruces, según la Policía Local, cerraron a la hora prevista (las dos de la madrugada) y fueron desalojadas en minutos. Aparte, la Cruz Roja ha realizado 15 servicios asistenciales.

Ambiente juvenil en la Cruz del Bailío durante la tarde del sábado. / Víctor Castro

Las denuncias por el botellón ponen de manifiesto la dificultad de acabar con esta práctica. Durante los primeros cuatro días de las Cruces este tipo de intervenciones han rondado las 300. A las 72 denuncias del sábado se añaden las 172 del segundo día o las 67 del tercero. Aunque sean cifras que puedan parecer elevadas, se han reducido en algunos días a menos de la mitad con respecto al año pasado.