Mayo Festivo
Las academias de baile cordobesas se lucen en Las Tendillas
Un pasacalles y una concentración abierta culminaron la 33ª edición del Certamen de Academias de Baile de Córdoba, consolidado en el calendario cultural
Las calles del centro de Córdoba han acogido este domingo una jornada especialmente participativa con motivo del cierre del certamen de academias de baile y de las Cruces de Mayo. A las 12.30 horas, un pasacalles ha partido desde la calle Concepción, junto a la iglesia de San Nicolás, con la presencia de once academias cordobesas.
El desfile ha transitado por calle Concepción y calle Conde de Gondomar, en un ambiente festivo que ha congregado a numerosos ciudadanos y visitantes. La actividad ha culminado a las 13.00 horas en la Plaza de las Tendillas, donde ha tenido lugar una concentración de baile abierta al público, convirtiendo este espacio emblemático en un escenario colectivo para la danza.
Un certamen consolidado en Córdoba
Este acto ha puesto el broche final al 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de la ciudad que, a lo largo de esta semana, ha reunido en las Tendillas a academias, asociaciones culturales y escuelas de baile.
El programa arrancó el jueves 30 de abril con la actuación de la Academia de Baile Mabel Almirón, seguida por la Academia de Baile Paqui Macías, la Asociación Cultural Nanes Luna Flamenco y la Asociación Cultural de Flamenco y Danza Cristina Carrasco.
El viernes 1 de mayo continuaron las actuaciones con la Academia Flora e Hija, la Academia de Baile Alegría de la Montiela y la Academia Isabel Hernández. El sábado 2 de mayo fue el turno de la Academia de Baile Jorge del Pino, el Estudio de Baile Antonio y Mariví, la Asociación Juvenil El Zorongo y la Asociación Cultural Encarna López.
Con esta última jornada, el certamen cierra una nueva edición marcada por la participación y la diversidad de estilos, reafirmando su papel como escaparate del talento local y punto de encuentro para los amantes de la danza en Córdoba.
- Las asociaciones La Medina y Cañero Nuevo, y Acpacys ganan el Concurso de Cruces 2025
- Las Cruces de Mayo empiezan este miércoles en Córdoba con siete bajas, siete incorporaciones y lluvia en el horizonte
- El Mayo Festivo acaba en Córdoba sin cumplir con las expectativas de hosteleros y hoteleros
- ¿Cuánto nos va a costar comer y beber en las Cruces de Mayo de Córdoba? Estos son los precios de la mayoría de los recintos
- Córdoba saluda al mes de mayo con flores y carrozas
- Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026
- Ya hay ganadores del concurso de Rejas y Balcones 2025 en Córdoba: estos son los premiados
- Noche de 'juernes' en las Cruces de Córdoba: 'Esto es como la Feria, pero más tranquilo