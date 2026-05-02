Vecinos del centro de Córdoba celebran la mejora de las Cruces pero piden soluciones en aseos y horarios

La fiesta de las Cruces de Córdoba viene experimentando una evolución positiva en sus dos últimas ediciones para los vecinos de las zonas más multitudinarias. Así lo valora Juan José Giner, presidente del Consejo de Distrito Centro y de la asociación La Fuenseca-Santa Marina-Orive, aunque advierte de que persisten algunos problemas importantes que requieren atención.

“Las Cruces han mejorado, este año y el anterior, respecto a la deriva que denunciamos el Movimiento Ciudadano en 2024”, afirma Giner, quien subraya que uno de los avances más visibles ha sido la limitación del número de cruces en el Casco Histórico y su extensión a nuevos barrios, “que se suman así a una tradición cordobesa”.

Más seguridad en las Cruces

En materia de seguridad, el dirigente vecinal destaca el papel del Ayuntamiento: “El despliegue municipal, en seguridad y tráfico, nuestra Policía Local, muy inteligente y bien planificado, ha supuesto una radical disminución del fenómeno de la masificación y del botellón”.

También resalta una mejora notable en el apartado estético de las instalaciones: “La calidad estética de las Cruces ha mejorado también, con grandes propuestas estéticas muy adaptadas y aprovechando el entorno de nuestras Plazas y Monumentos”.

Cruz de Mayo plaza Juan Bernier Hermandad Buen Suceso / A.J.González

Entre los ejemplos más destacados, menciona la cruz de la Plaza Jerónimo Páez, “sin barra, con el solo atractivo de un imaginativo montaje y en una plaza singular”, así como la de Plaza Juan Bernier, que destaca por “aprovechar la escultura de Belmonte, las sombras de los árboles y su armonía con el entorno urbano”.

Accesos en Santa Marina

En el barrio de Santa Marina, Giner pone en valor la organización del espacio, ya que se ha demostrado que era posible el pasillo para el acceso de los vecinos a sus viviendas, y que el modelo de mesas y sillas es más adecuado que el de barra y combinados”.

Asimismo, señala la cruz del Bailío, que “sigue contando con el favor de mucha gente joven”, aunque advierte de la necesidad de “buscar alternativas que disminuyan el efecto masificación”.

Tabernas históricas y barras de hermandades

Otro de los aspectos positivos ha sido la mejora en la convivencia entre la hostelería tradicional y las hermandades: “También ha mejorado la convivencia entre tabernas históricas y barras de las Hermandades, con una sana atención diferenciada a la diversión de nuestros vecinos”.

Aseos y horarios en las Cruces de Córdoba

No obstante, Giner insiste en que aún quedan cuestiones por resolver. En primer lugar, los aseos, "insuficientes e inadecuados" y añade que este problema "lo seguimos pagando los vecinos del Casco, en nuestras calles, fachadas e incluso portales”.

En segundo lugar menciona los horarios, alegando que el cierre a las dos de la mañana, más la demora en la vuelta a casa, "sigue siendo un horario que altera el descanso y el normal desarrollo de la vida ciudadana, aun teniendo en cuenta lo excepcional de la fiesta”.

Por último, hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva: “Los organizadores de las Cruces deben reconocer que la Ciudad se divierte y mejora el ánimo a la vez que continúa una tradición festiva, pero que también hace un gran esfuerzo en el empleo de recursos humanos y materiales, económicos, que se debe corresponder con aun mayor responsabilidad y colaboración con la ciudad”.