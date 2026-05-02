Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026

Ya se saben las ganadoras. La Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público este sábado, víspera de la clausura de las Cruces de Mayo, el listado de instalaciones ganadoras en la edición de 2026, en la que 52 entidades han participado en el concurso municipal. Cabe destacar el esfuerzo realizado por las asociaciones y hermandades, que cada año introducen nuevos elementos en la decoración en las cruces. Junto a las flores, cada vez más variadas y de colores más variados, se emplean frutas como manzanas, naranjas o limones, fusionando así tradición y vanguardia.

Cruz de la AVV Cañero Nueva, primer premio en zona moderna. / AJ González

Primeros premios

Según el listado, las cruces de la hermandad de la Soledad (plaza de La Lagunilla), la Asociación de Vecinos Cañero Nueva (calle Párroco Bartolomé Blanco) y Acpacys (calle Dolores Ibarruri) han ganado los primeros premios en casco histórico, modernas y recintos cerrados, respectivamente. Se da la circunstancia de que la AVV Cañero Nueva y Acpacys fueron también las ganadoras de los primeros premios en la edición pasada.

La presidenta de la AVV Cañero Nueva, Mercedes López, y la presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle, han celebrado la buena noticia y han coincidido en destacar cómo la larga trayectoria de premios que acumulan ambas entidades pone el listón alto y les obliga a intentar superarse cada año. La temática elegida por ambas tiene cosas en común. La cruz de Cañero reproduce la puerta de Yafar de Medina Azahara. "Queríamos hacer un homenaje a este monumento de Córdoba, patrimonio de la Humanidad, y simbolizar con ello la puerta de entrada a la convivencia, a las culturas, destacando el respeto y simbolizando la invitación a hacer familia y comunidad", ha indicado Mercedes López. Como cada año, la fiesta se ha desarrollado "en un ambiente familiar, con la colaboración de muchas familias del barrio, de toda la vida y nuevas, para quienes la cruz es un punto de encuentro donde conocer a sus vecinos".

En la asociación Acpacys, que hoy ha recibido a la hora de comer la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que se ha quedado a comer el arroz que hemos preparado", la cruz rinde homenaje a la figura de Averroes. "Es un guiño al 900 aniversario de Averroes que celebra la ciudad", ha indicado la presidenta, "por eso tiene atauriques y frases del filósofo y matemático". En esa mirada al mundo andalusí, la cruz incorpora "jazmines, plantas aromáticas y otras especies que recuerdan a esa cultura". Para Chounavelle, "Averroes fue una persona que por defender la incorporación de la mujer a la vida pública tuvo que huir y fue perseguido", algo que "debe saber todo el mundo". Esta cruz no tiene barra "porque no tenemos personal suficiente para atenderla, pero sí es un ejemplo de convivencia que se desarrolla en un patio maravilloso".

Cruz de mayo de Acpacys, en la calle Dolores Ibarruri. / Víctor Castro

Segundos y terceros premios

En el casco antiguo, el segundo premio y tercer premio ha sido para la Hermandad Oración en el Huerto (plaza Tierra Andaluza) y la hermandad del Calvario (plaza de Las Cañas), respectivamente; en zonas modernas, el segundo ha recaído en la Hermandad del Descendimiento (Jardines del Rocío) y el tercero, en la asociación cultural Los Quintos (Bulevar Hernán Ruiz). Por último, en recintos cerrados, el segundo ha sido para la AVV Alcázar Viejo (Torre de Belén) y el tercero, para la hermandad Cristo de Gracia y Peña Los Emires (calle Queso).

Además, en cada categoría se han concedido tres premios adicionales. En casco antiguo, para las cruces de la hermandad del Buen Suceso, la Cofradía de la Paz y la Asociación de Vecinos La Medina de Córdoba. En zonas modernas, a la parroquia Nuestra Señora de la Fuensanta, la AVV Huerta del Rey y la hermandad Jesús Caído y en recintos cerrados, la hermandad de los Dolores, la hermandad del Santo Sepulcro y la hermandad de la Esperanza.

Tres premios para cada categoría

Las bases del concurso prevén que, además del accésit de 700 euros para 45 de las 52 cruces instaladas (deben tener más de 10 puntos de un máximo de 28), un jurado elegido al efecto otorgue tres premios en cada una de las tres modalidades (casco histórico, zonas modernas y recintos cerrados). El primero tiene un importe de 2.000 euros, el segundo de 1.260 euros y el tercero, de 980 euros.

Además, el jurado puede otorgar, como ha hecho este año, otros tres premios adicionales en cada categoría, dos de 300 euros y uno de 200 euros.

Listado y mapa de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba. / CÓRDOBA

Este sábado, continúan las actuaciones de academias en la cruz de la ciudad, en la plaza de Las Tendillas. A las 19.30 horas, actuará la academia de baile Jorge del Pino, a las 20 horas, el alumnado del estudio de baile Antonio y Mariví; a las 20.30 horas, la asociación juvenil El Zorongo y a las 21 horas, la Asociación Cultural Encarna López. El ciclo de academias culminará este domingo con el clásico pasacalles que recorrerá el centro desde la calle Concepción a partir de las 12.30 horas.

Cabe recordar que este domingo, el horario oficial de las Cruces de Mayo en Córdoba es de 12 a 16 horas. Esta es la jornada de clausura del concurso y, a diferencia de los días anteriores en los que permanecen abiertas hasta la madrugada, las cruces solo abren durante el mediodía.