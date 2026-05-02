Una cruz de romero y rosas hecha por la hermandad de la Soledad obtiene el primer premio en Villafranca de Córdoba

La hermandad de la Soledad de Villafranca de Córdoba ha participado este año en el concurso municipal de cruces y desde el principio, los miembros de la junta de gobierno al frente, algunos vecinos y colaboradores, se han esforzado por instalar la mejor cruz en un sitio privilegiado como el exterior de la ermita de Las Angustias. La cruz se podrá visitar hasta este domingo 3 de mayo.

De qué está hecha la cruz

El resultado ha sido una cruz con estructura y peana metálica que alberga las esponjas sobre las que se clavaron tallos de romero, rosas; dos fuentes con agua corriente, muchas macetas con incipientes flores de colores, multitudes de platos en la pared de la ermita, así como ornamentos antiguos de bronce, cántaros, … y muchas macetas con el colorido primaveral.

Cruz de la hermandad de la Soledad de Villafranca, ganadora del concurso 2026. / CÓRDOBA

La belleza, el color, el entorno que rodeó a la imagen del cristianismo por antonomasia, ha sido lo suficientemente seductora como para que la hermandad haya obtenido el primer premio del concurso.

La finalidad de esta Cruz de Mayo, además de potenciar la convivencia, la colaboración y hermanamiento entre Villafranqueños y sus visitantes; supone un beneficio económico que irá destinado a la Virgen de La Soledad y al mantenimiento de esta ermita villafranqueña.