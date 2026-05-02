Mayo festivo
Una cruz de romero y rosas hecha por la hermandad de la Soledad obtiene el primer premio en Villafranca de Córdoba
Hasta el 3 de mayo, festejarán la convivencia y hermandad entre los vecinos del pueblo con una barra con comida, bebida y música cuyos fondos irán para la ermita
La hermandad de la Soledad de Villafranca de Córdoba ha participado este año en el concurso municipal de cruces y desde el principio, los miembros de la junta de gobierno al frente, algunos vecinos y colaboradores, se han esforzado por instalar la mejor cruz en un sitio privilegiado como el exterior de la ermita de Las Angustias. La cruz se podrá visitar hasta este domingo 3 de mayo.
De qué está hecha la cruz
El resultado ha sido una cruz con estructura y peana metálica que alberga las esponjas sobre las que se clavaron tallos de romero, rosas; dos fuentes con agua corriente, muchas macetas con incipientes flores de colores, multitudes de platos en la pared de la ermita, así como ornamentos antiguos de bronce, cántaros, … y muchas macetas con el colorido primaveral.
La belleza, el color, el entorno que rodeó a la imagen del cristianismo por antonomasia, ha sido lo suficientemente seductora como para que la hermandad haya obtenido el primer premio del concurso.
La finalidad de esta Cruz de Mayo, además de potenciar la convivencia, la colaboración y hermanamiento entre Villafranqueños y sus visitantes; supone un beneficio económico que irá destinado a la Virgen de La Soledad y al mantenimiento de esta ermita villafranqueña.
- Las asociaciones La Medina y Cañero Nuevo, y Acpacys ganan el Concurso de Cruces 2025
- Las Cruces de Mayo empiezan este miércoles en Córdoba con siete bajas, siete incorporaciones y lluvia en el horizonte
- El Mayo Festivo acaba en Córdoba sin cumplir con las expectativas de hosteleros y hoteleros
- ¿Cuánto nos va a costar comer y beber en las Cruces de Mayo de Córdoba? Estos son los precios de la mayoría de los recintos
- Córdoba saluda al mes de mayo con flores y carrozas
- Ya hay ganadores del concurso de Rejas y Balcones 2025 en Córdoba: estos son los premiados
- Primera noche de Cruces en Córdoba, ambiente joven y diversión bajo control: 'Tenemos instrucciones claras
- Noche de 'juernes' en las Cruces de Córdoba: 'Esto es como la Feria, pero más tranquilo