Menos multas en las Cruces de Mayo de Córdoba: la Policía Local impone 138 sanciones por orinar en la calle y 67 por botellón el tercer día

El dispositivo policial desplegado por el Ayuntamiento de Córdoba durante las Cruces de Mayo continúa su campaña de sanciones para evitar la celebración de botellones y otro tipo de comportamientos incívicos con efecto disuasorio a juzgar por los datos.

Así, durante la tercera jornada de cruces, correspondiente al viernes 1 de mayo, la Policía Local impuso un total de 126 multas por miccionar en la calle y 65 por botellón, según los datos facilitados este sábado, a las que hay que sumar las impuestas por el Grupo Rayo, lo que eleva el total a 138 y 67. La cifra es sensiblemente inferior a la del día anterior, cuando se interpusieron 172 sanciones por realizar botellón y 154 por miccionar en la vía pública. Si se compara con los datos del año pasado, el tercer día de cruces de 2025, hubo 103 sanciones por botellón y 84 por miccionar en la calle.

Las denuncias, por zonas

Por zonas, en el área de Santa Marina, se registraron 37 denuncias por miccionar en la calle, 25 por botellón y dos actas basadas en la Ordenanza de Medio Ambiente, por arrancar un árbol, y una por tenencia de sustancias. En el Bailío y Cardenal Toledo, la Policía interpuso ocho denuncias por miccionar en la vía pública y dos por botellón.

La zona del Vial Norte, donde se ha desplazado gran parte del público juvenil en esta edición, fue la zona con mayor número de sanciones

En la zona de San Hipólito y San Nicolás, nueve denuncias por miccionar en vía pública, una por desobediencia a la autoridad y una por arrojar basura mientras que en el Vial Norte, la zona donde se han desplazado gran parte de los jóvenes en esta edición, se registraron 72 denuncias por miccionar en vía pública y 36 por botellón, trece denuncias de tráfico y una por arrojar basura. A esto hay que sumar seis actas abiertas por alteración grave de la convivencia.

A. J. González

Además, la unidad de paisano impuso otra denuncia por venta de alcohol a menores en establecimiento comercial y abrió dos actas de intervención de mercancías por venta ambulante sin autorización y una denuncia de tráfico.

En el área de Santa Marina se registraron 37 denuncias por miccionar en la calle, 25 por hacer botellón y dos actas basadas en la Ordenanza de Medio Ambiente

Por último, el Grupo Rayo, comunica que los agentes llevaron a cabo otras doce denuncias por miccionar en vía pública y dos más por botellón, así como dos sanciones de tráfico y un acta por alteración grave de la convivencia (LO 4/2015).