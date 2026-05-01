Los vecinos de las cruces de Córdoba más multitudinarias: "Hay más Policía, pero los baños son insuficientes"

Vivir en el casco histórico de Córdoba a veces supone resignarse a la realidad de una ciudad que concentra gran parte de sus eventos en esta zona. En estos días se celebran las Cruces de Mayo, la fiesta que oficializa la apertura del mes más cordobés y que cada año demuestra que goza de buena salud vista la cantidad de público que concentra. Hay cruces para todos los gustos, las hay más familiares, las que sirven para darse un buen festín o las hay de fiesta. Para estas últimas, el Ayuntamiento de Córdoba decidió hacer un dispositivo de seguridad especial, pues el propio alcalde, José María Bellido, reconoció que se estaba perdiendo el sentido de la fiesta debido, sobre todo, al botellón.

Pese a que cruces hay prácticamente en toda la ciudad, lo cierto es que aquellas más multitudinarias y que más quejas suscitan se concentran en el casco histórico, y, sobre todo, en el eje formado por la Cuesta del Bailío y Santa Marina. Hace un par de años, los vecinos de esta parte de la ciudad levantaron la voz para pedir más control a algo que parecía irse de las manos. El Ayuntamiento tomó nota y se introdujeron ciertos cambios, aunque la perfección en ningún caso es posible. Diario CÓRDOBA ha hablado con varios residentes del entorno para saber cómo se está desarrollando la fiesta y si de verdad los cambios del plan de seguridad están haciendo efecto.

Ambiente en la cruz de mayo de Santa Marina en la noche del jueves. / VÍCTOR CASTRO

Se nota más presencia policial

Todos los vecinos del entorno de Santa Marina, Bailío, Alfaros, Fuenseca... consultados por este periódico coinciden en que este año se está viendo más presencia policial. Pablo Carrasco, vecino de la Piedra Escrita, comenta que, "respecto a otros años se observa un aumento de la presencia policial en la cruz de Santa Marina", la cual, considera, "ha dejado de ser zona de botellón". Sin embargo, añade que pese a la mejora percibida en materia de seguridad, "sí que se observa una degradación de la limpieza del casco antiguo" y considera "totalmente insuficiente" la dotación de dos baños portátiles por cruz -que es el mínimo exigido-.

El tema de los baños y las micciones en plena vía pública sale a colación cuando se habla con cualquier residente de la zona. Clara Blasco vive en la misma plaza Conde de Priego, donde se sitúa la conocida como cruz de Santa Marina que organiza la hermandad del Resucitado."Lo de miccionar en las calles no cambia", lamenta Blasco, que entiende que se juntan varias cosas: que no hay suficientes baños, que los mismos llegan a tener unas condiciones "casi insalubres" y que el alcohol, en exceso, puede hacer perder un poco el respeto a la convivencia que se le debe presuponer a una persona.

Agentes de Policía en el entorno de Santa Marina. / VÍCTOR CASTRO

Más baños, de mejor calidad y más limpios

Entre las propuestas que surgen destaca siempre ya no solo poner más urinarios portátiles, sino que los que se pongan se limpien a diario y que los tradicionales de plástico se sustituyan por otros más consistentes. Jerónimo Vega, vecino de la calle Horno del Veinticuatro, coincide con sus vecinos en que la presencia policial este año es mucho más alta, pero también en que los urinarios que se colocan podrían mejorar bastante.

"No hay urinarios en toda Córdoba que solucionen ese problema"

"Cuando se llena Conde de Priego no hay urinarios en toda Córdoba que solucionen ese problema", lamenta Vega, que también insiste en que los baños portátiles "huelen mal casi desde el principio" porque se quedan al sol y "si los gérmenes no se eliminan desde el primer momento, van a oler mal todo el rato".

Zona de salida de la cruz de la Cuesta del Bailío. / VÍCTOR CASTRO

Lo que provoca la escasez de urinarios públicos y el mal estado de los mismos, a lo que se unen las conductas incívicas de muchos, es que muchas personas hagan de la calle su baño. Solo en la noche del jueves, la Policía Local interpuso 154 denuncias por orinar en la calle.

El Vial también es ahora zona vigilada

La Policía Local también está muy pendiente este año de la zona del Vial Norte, donde se han trasladado varias cruces y donde hacer botellón parece que es más sencillo que en las estrechas calles del casco. La presencia policial en la zona se nota bastante, confirma José Toledo, que vive en la avenida de América. "Nosotros nunca hemos tenido el problema de Santa Marina o el Bailío porque aquí no se han montado cruces", reconoce Toledo, que con los nuevos montajes de la zona, no está percibiendo mucho jaleo. "Lo bueno del Vial es que es amplio, algo de sonido de la música llega, pero no es una plaza estrecha donde el ruido pueda rebotar y meterse en tu casa", añade.