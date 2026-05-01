La Policía Local interpone 172 denuncias por botellón en el segundo día de Cruces en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció en los últimos días el coto a los botellones en las Cruces y la Policía Local lo está llevando a efecto. De acuerdo con el balance facilitado este viernes, la segunda jornada de fiesta ha finalizado con 172 denuncias por beber alcohol fuera de estos recintos y el Vial Norte es la zona donde se ha registrado una mayor incidencia, con 58 denuncias.

De este modo, en Santa Marina se han interpuesto 37; la zona del Bailío-Cardenal Toledo ha contabilizado 29 denuncias por botellón y en San Hipólito-San Nicolás se han formulado 18. Además, el grupo Rayo ha efectuado otras 30 denuncias por botellón.

Orinar en la calle se ha convertido en la segunda infracción más sancionada durante la jornada del jueves, con un total de 154 denuncias. Por zonas, el Vial Norte vuelve a situarse a la cabeza de este comportamiento incívico, con 84 denuncias. Le sigue Bailío-Cardenal Toledo, con 33 denuncias por miccionar en la vía pública; Santa Marina, con 31; San Hipólito-San Nicolás, con tres, y la misma cifra de sanciones ha sido interpuesta por el grupo Rayo.

Las infracciones a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana han motivado un total de 17 actas o denuncias, y la Policía Local también ha efectuado 12 denuncias de tráfico (la mayoría, en Santa Marina) y ha inmovilizado un vehículo de movilidad personal.

Tres actas por vender bebidas a la calle

Por otra parte, ha realizado 15 vigilancias de establecimientos para prevenir la venta de bebidas y alimentos, ha controlado la venta de alcohol a menores, ha atendido dos requerimientos de la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos del Ayuntamiento (OTCE) y ha levantado tres actas por dispensa de bebidas al exterior.

El Ayuntamiento de Córdoba informa, asimismo, que durante el jueves de Cruces la Cruz Roja ha prestado 14 servicios asistenciales y tres de ellos han requerido traslado sanitario.