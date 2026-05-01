Las familias toman las Cruces de Córdoba: "Aquí hace falta un toldito"

A alguien se le ha pasado recoger los frutos en un naranjo de la plaza entre Cristo de Gracia y la Biblioteca Antonio Gala. Casi en mayo, todavía tiene naranjas resilientes, como se dice ahora. Bajo ese árbol se cobijaba a mediodía una familia en la cruz de mayo del barrio, y lo mismo en todo el parque. Con buen sol y el termómetro marcando manga corta, todo el mundo busca la sombra, donde quiera que la hubiera. Un naranjo, un toldo, un parque, una carpa...

Este primero de mayo, día festivo, es el día de las familias a mediodía en las Cruces de Córdoba. La noche del juernes fue para los jóvenes; la mañana del viernes, para padres con sus hijos o abuelos con sus nietos. Un día mucho más tranquilo, agradable, para compartir ratos con los más cercanos sin agobios. Pero, eso sí, con las Cruces llenas. En la del Rescatado había cola a mediodía para comprar los tickets; en la de Cañero, las mesas ocupaban aceras en la puerta de vecinos, como un pueblo en verano.

Miguel tomaba una cerveza a mediodía de este viernes festivo en la Cruz del Rescatado, allí donde la sabiduría popular le ha puesto un nombre sencillo a un parque, los teletubbies. Mesa alta, mitad sol y mitad sombra, como en los toros: "Aquí hace falta un toldito". No le faltaba razón, como atestiguaban los demás comensales, todos buscando la sombra. Bajo un árbol o al lado de un muro. "Esta es una cruz con un ambiente muy familiar", declaraba Inmaculada de Lara, hermana mayor del Rescatado. "Siempre hemos querido hacer cosas que arrimen a la gente, también para jóvenes, por supuesto, pero para que la gente se sienta a gusto, como en su casa".

Córdoba &#xD;Cruces de Mayo Cruz de Hermandad de la Misericordia Plaza San Pedro / A.J.González

Comida tradicional y buen ambiente

Para sentirse como en casa hay que comer como en casa. Y eso es lo que ofrecen las barras de las Cruces al mediodía. Es comida típica cordobesa, como el salmorejo, un buen frito de pescado, pinchitos o flamenquines. "Esto no lo he probado nunca pero está muy bueno", decía un turista francés en la cruz de la Magdalena.

Para beber, cerveza fría en vaso de plástico y rebujito sobre todo. Si abundaba en la noche, también se veía al mediodía de este viernes festivo. Hay sitios en donde ni siquiera se puede pedir un fino de Montilla-Moriles, solo la mezcla refrescante típica de la Feria. En otros, sí te ponen un buen medio, a 2,5 euros el vasito. "En las Cruces se come bien, es mejor que en la Feria, pero te tiene que gustar lo que hay, la comida cordobesa", rezaba Manuel junto a su mujer en la cruz de Cañero.

Si las Cruces de Mayo de este viernes festivo son familiares, la de Cañero es popular. Es como una verbena de pueblo. Mientras los jóvenes bailaban sevillanas este mediodía, las familias abarrotaban la barra y los bares de alrededor. "Ya no nos queda nada, solo salmorejo y papas alioli", decía una camarera en un bar de la zona.