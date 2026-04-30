Mayo Festivo
Tres denuncias por orinar en la vía pública y dos por venta de alcohol fuera de horario en el arranque de las Cruces
En total fueron seis actas de denuncia durante la primera jornada festiva, todas ellas relacionadas con la noche.
El primer día de las Cruces de Mayo en Córdoba se ha saldado con un balance de incidencias leve, según los datos facilitados por las autoridades. En total, se han levantado seis actas de denuncia durante la jornada festiva, todas por la noche, en la que la normalidad fue la tónica dominante.
En concreto, se ha registrado una denuncia por consumo de estupefacientes, tres denuncias por orinar en la vía pública y dos sanciones a establecimientos por la venta de alcohol fuera del horario permitido.
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