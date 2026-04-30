Todo lo que hay que saber de la romería de la Virgen de Linares de Córdoba 2026: fecha, recorrido y novedades

La hermandad de la Virgen de Linares de Córdoba ha presentado este jueves en el Ayuntamiento una nueva edición de la tradicional romería de Linares, que tendrá lugar este próximo domingo 3 de mayo. Según ha explicado la hermana mayor, Isabel Carrión, la romería se iniciará a las 8.00 horas en la Catedral con la bendición de la bandera y, desde ahí, las carrozas partirán hacia República Argentina, desde donde partirá el cortejo sobre las 9.00 horas.

Este año, son 12 las carrozas que aporta la Federación de Peñas a la romería. En concreto, participan la peña San Lorenzo, el coro Alminar, Sol y Luna, Peina y Volantes, Costal Viejo, Minarete, Jarana, Amigos de Santiago, Ritmo y Compás, Romeros de la Mezquita, Romeros de la Paz y Romeros de la Vega.

Recorrido

El recorrido será el mismo de todos los años. De República Argentina la romería irá hacia la Victoria y por Concepción llegará hasta las Tendillas. Diego de León, Bañuelos, Alfonso XIII, San Pablo, Realejo, María Auxiliadora componen el recorrido hasta llegar al Marrubial. De allí irá hacia Agrupación Córdoba y llegará al santuario tras pasar por la N-432 y la 3101. Se espera que esa llegada al santuario se produzca sobre las 12.30-13.00, cuando se celebrará la misa.

Presentación de la romería de Linares. / CÓRDOBA

Para las 13.30 horas está programada la recepción a las autoridades y, tras esto, se podrá disfrutar de los tradicionales huevos duro y del arroz romero. El grupo Oro y Plata y un dj amenizarán la jornada romera, donde también se entregarán los premios a las mejores carrozas.

Novedades

Como ha detallado Isabel Carrión, este año hay una novedad gracias a la colaboración del Cabildo Catedral. La hermana mayor de Linares ha explicado que se integrarán en la explanada del santuario nueve jaimas para aprovechar los espacios.

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Además, como ya ocurriera el año pasado, la salida de la romería, la llegada al santuario y la misa se retransmitirán en directo a través de YouTube.