Mayo Festivo
Todo lo que hay que saber de la romería de la Virgen de Linares de Córdoba 2026: fecha, recorrido y novedades
La tradicional romería de Linares en Córdoba contará con 12 carrozas aportadas por la Federación de Peñas, manteniendo su recorrido habitual por las calles de la ciudad
La hermandad de la Virgen de Linares de Córdoba ha presentado este jueves en el Ayuntamiento una nueva edición de la tradicional romería de Linares, que tendrá lugar este próximo domingo 3 de mayo. Según ha explicado la hermana mayor, Isabel Carrión, la romería se iniciará a las 8.00 horas en la Catedral con la bendición de la bandera y, desde ahí, las carrozas partirán hacia República Argentina, desde donde partirá el cortejo sobre las 9.00 horas.
Este año, son 12 las carrozas que aporta la Federación de Peñas a la romería. En concreto, participan la peña San Lorenzo, el coro Alminar, Sol y Luna, Peina y Volantes, Costal Viejo, Minarete, Jarana, Amigos de Santiago, Ritmo y Compás, Romeros de la Mezquita, Romeros de la Paz y Romeros de la Vega.
Recorrido
El recorrido será el mismo de todos los años. De República Argentina la romería irá hacia la Victoria y por Concepción llegará hasta las Tendillas. Diego de León, Bañuelos, Alfonso XIII, San Pablo, Realejo, María Auxiliadora componen el recorrido hasta llegar al Marrubial. De allí irá hacia Agrupación Córdoba y llegará al santuario tras pasar por la N-432 y la 3101. Se espera que esa llegada al santuario se produzca sobre las 12.30-13.00, cuando se celebrará la misa.
Para las 13.30 horas está programada la recepción a las autoridades y, tras esto, se podrá disfrutar de los tradicionales huevos duro y del arroz romero. El grupo Oro y Plata y un dj amenizarán la jornada romera, donde también se entregarán los premios a las mejores carrozas.
Novedades
Como ha detallado Isabel Carrión, este año hay una novedad gracias a la colaboración del Cabildo Catedral. La hermana mayor de Linares ha explicado que se integrarán en la explanada del santuario nueve jaimas para aprovechar los espacios.
Además, como ya ocurriera el año pasado, la salida de la romería, la llegada al santuario y la misa se retransmitirán en directo a través de YouTube.
La historia de la romería
La tradición de la romería de la Virgen de Linares se remonta a la conquista de la ciudad por parte de Fernando III en el siglo XIII, de ahí que el sobrenombre de la imagen sea La Conquistadora. Según la información que ofrece el Ayuntamiento de Córdoba, «el Libro de las Tablas es el firme testimonio de su existencia en ese siglo, y su pequeño tamaño, unido a otras características comunes a las imágenes que portaban los caballeros, parece confirmar esta teoría de que la Virgen de Linares entró en la ciudad junto al monarca». Sin embargo, la creencia popular la creencia popular, muy extendida, apunta la fecha de esta conmemoración (el primer domingo de mayo) como el día de la entrada cristiana en la antigua capital Omeya, señalada por los historiadores en el 29 de junio de 1236. Fue el obispo Don Pascual quien, en el siglo XII, promociona el culto a la imagen ordenando la visita anual al santuario.
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