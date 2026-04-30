Lo que casi nadie conoce de las Cruces de Córdoba y son la quintaesencia de esta celebración del Mayo Festivo

Las Cruces de Mayo de Córdoba son mucho más que las cruces plagadas de claveles. Esta celebración, primera gran convocatoria del Mayo Festivo, es también música, mantones, macetas, barras, mesas, escenarios, baile, bebida, comida y alegría, y es, sobre todo calle. El arte de encajar la fiesta en los rincones, plazas y espacios significativos de la ciudad, y también en los más recónditos. Desde el casco histórico a los barrios, pasando por los recintos cerrados, es en sí una expresión de la idiosincrasia cordobesa.

Del 29 de abril al 3 de mayo, Córdoba volverá a llenarse de cruces floridas en una fiesta que combina tradición popular, convivencia vecinal y atractivo turístico. Con unas raíces centenarias ligadas a los ritos primaverales, la fiesta está hoy más viva que nunca y muestra de ello son los 52 colectivos que participarán en esta edición con el montaje de su cruz.

Más allá de la fiesta en sí, quien de verdad quiera entender una Cruz de Mayo de Córdoba no debería quedarse solo con la foto frontal o con la celebración. Porque una cruz no se explica únicamente por su tamaño o por el golpe de vista, se entiende en los detalles que a menudo pasan desapercibidos y que, precisamente por eso, dicen mucho de cada montaje.

El entorno no es un decorado: forma parte de la cruz

Este es probablemente el detalle que más gente pasa por alto. El Ayuntamiento de Córdoba deja claro en las bases que el jurado valora el “aprovechamiento y respeto de los elementos del entorno”, y en 2026, además, se ha incorporado un premio especial vinculado a la belleza y el cuidado del entorno. Traducido a lenguaje de calle: no basta con plantar una cruz bonita; importa cómo dialoga con la plaza, el patio, la fachada encalada, una reja, una fuente o una esquina con historia. Una buena cruz no invade el lugar: parece que hubiera nacido allí.

Cruz de Mayo en el Triunfo de San Rafael. / Manuel Murillo

La flor no solo se mira: se “lee”

En Córdoba, la flor no es un simple relleno. Las bases insisten en la decoración natural y advierten de que se puede descalificar montajes cuya ornamentación no sea exclusivamente de elementos naturales y florales del tiempo. Eso significa que, más allá del colorido, conviene fijarse en la frescura de las flores, en cómo están rematados los laterales, en sí la cruz mantiene equilibrio o se queda en un golpe de efecto rápido. En esta fiesta, la diferencia entre lo vistoso y lo trabajado suele estar en el detalle.

A.J.González Córdoba Montaje de las Cruces de Mayo Cruz de Mayo Paz y Esperanza Bailío / AJ González / COR

Mantones, macetas y cerámica: lo popular también cuenta

Otro error frecuente es pensar que los mantones de Manila, las macetas o la cerámica son solo “acompañamiento”. No lo son. La propia historia oficial de la fiesta recuerda que, en las antiguas casas vecinales, las cruces se adornaban precisamente con mantones y con las macetas cuidadas durante todo el año. Y esa es precisamente la imagen tradicional de la Cruz de Mayo: grandes cruces en patios y plazas rodeadas de flores, macetas y elementos del folclore popular. Es decir, esos objetos no están ahí para llenar huecos; funcionan como un puente entre la cruz de hoy y la memoria de la celebración.

La música y la luz retratan el estilo de cada montaje

Hay una pista infalible para saber si una cruz entiende el espíritu de la fiesta o se aleja de él: escucharla. Las normas municipales solo permiten música de ambientación típica, como sevillanas, rociera y tradicional cordobesa, y prohíben expresamente los sonidos e iluminaciones que imiten ambientes discotequeros, como luces multicolor, láseres, máquinas de efectos especiales o altavoces de gran potencia. Por eso, cuando uno se planta ante una cruz, también está leyendo una declaración de intenciones: si apuesta por el compás popular y la atmósfera de verbena o si se acerca más al espectáculo que a la tradición.

Cruz de la Hermandad del Huerto en San Francisco / MANUEL MURILLO

Una buena cruz también se reconoce en su barrio

Una parte fundamental de las Cruces de Córdoba es el tejido humano que la sostiene. El jurado puntúa el esfuerzo, la implicación y la asistencia de la vecindad o del colectivo responsable, así como la participación de otros grupos. Dicho de otro modo, el concurso no premia solo una estética; también valora una manera de hacer ciudad. Por eso conviene mirar quién atiende la barra, quién repone flores, quién recibe al visitante.

La limpieza y el orden también hablan

Hay detalles poco fotogénicos que, sin embargo, separan una cruz excelente de otra simplemente cumplidora. Las bases prevén descalificaciones por falta de higiene y limpieza, por incumplir horarios, por exceso de volumen o por generar molestias innecesarias a la vecindad. Así que merece la pena fijarse en los márgenes: el estado del suelo, el orden de la barra, la discreción de cables y elementos auxiliares, la recogida de vasos o el cuidado de los accesos. Son aspectos menos vistosos, sí, pero revelan hasta qué punto hay oficio detrás del montaje.

Multitud de jóvenes en la Cruz de Mayo instalada en plaza Conde de Priego. / Manuel Murillo

De día y de noche: dos cruces diferentes

Las crónicas locales insisten en que el ambiente cambia mucho según la hora en que se visita la cruz de mayo. Durante el día, el recorrido es más tranquilo, familiar y favorable para apreciar la composición floral y el encaje arquitectónico; al caer la tarde, con la iluminación y la música, la fiesta gana intensidad y cambia de tejido social. Por eso, quien quiera juzgar bien una cruz debería verla al menos dos veces: una con luz limpia y otra cuando la noche ya ha convertido el montaje en escena.