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Baile flamenco

El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba llena la plaza de las Tendillas de flamenco y danza

La plaza de las Tendillas acoge hasta el domingo 3 de mayo un programa con la participación de diversas academias y asociaciones de baile de la ciudad

Las academias de baile llenan de ritmo la plaza de las Tendillas

Las academias de baile llenan de ritmo la plaza de las Tendillas

A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba vuelve a latir al compás del flamenco y la danza con una de las citas más esperadas de la primavera. El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba reúne esta semana en la plaza de las Tendillas a distintas academias, asociaciones culturales y escuelas de baile de la ciudad, en un programa que se desarrollará hasta el domingo 3 de mayo.

La cita, consolidada ya dentro del calendario cultural cordobés, ha arrancado este jueves 30 de abril a las 19.30 horas con la actuación de la Academia de Baile Mabel Almirón. Le han seguido la Academia de Baile Paqui Macías, a las 20.00 horas; la Asociación Cultural Nanes Luna Flamenco, a las 20.30 horas; y la Asociación Cultural de Flamenco y Danza Cristina Carrasco, a las 21.00 horas.

El programa continuará este viernes 1 de mayo, también en la plaza de las Tendillas, con la participación de la Academia Flora e Hija, a las 19.30 horas; la Academia de Baile Alegría de la Montiela, a las 20.00 horas; y la Academia Isabel Hernández, a las 20.30 horas.

El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba llena de flamenco la plaza de las Tendillas

El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba llena de flamenco la plaza de las Tendillas

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El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba llena de flamenco la plaza de las Tendillas / A.J. González

El sábado 2 de mayo será el turno de la Academia de Baile Jorge del Pino, a las 19.30 horas; el Estudio de Baile Antonio y Mariví, a las 20.00 horas; la Asociación Juvenil El Zorongo, a las 20.30 horas; y la Asociación Cultural Encarna López, a las 21.00 horas.

Pasacalles y concentración de baile en Córdoba

El certamen concluirá el domingo 3 de mayo con una jornada especialmente participativa. A las 12.30 horas, desde la calle Concepción, junto a la iglesia de San Nicolás, partirá un pasacalles con las diferentes academias que han participado en esta edición.

El recorrido discurrirá por calle Concepción, calle Conde de Gondomar y finalizará en la Plaza de las Tendillas, donde a las 13.00 horas tendrá lugar una concentración de baile abierta al público.

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Con esta programación, el Certamen de Academias de Baile de Córdoba vuelve a convertir el centro de la ciudad en un gran escenario al aire libre, acercando el talento local, el flamenco y la danza a vecinos y visitantes. Una oportunidad para disfrutar de la cultura cordobesa en la calle y apoyar el trabajo de las academias que mantienen viva esta tradición artística.

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