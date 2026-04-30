El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba llena la plaza de las Tendillas de flamenco y danza

Córdoba vuelve a latir al compás del flamenco y la danza con una de las citas más esperadas de la primavera. El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba reúne esta semana en la plaza de las Tendillas a distintas academias, asociaciones culturales y escuelas de baile de la ciudad, en un programa que se desarrollará hasta el domingo 3 de mayo.

La cita, consolidada ya dentro del calendario cultural cordobés, ha arrancado este jueves 30 de abril a las 19.30 horas con la actuación de la Academia de Baile Mabel Almirón. Le han seguido la Academia de Baile Paqui Macías, a las 20.00 horas; la Asociación Cultural Nanes Luna Flamenco, a las 20.30 horas; y la Asociación Cultural de Flamenco y Danza Cristina Carrasco, a las 21.00 horas.

El programa continuará este viernes 1 de mayo, también en la plaza de las Tendillas, con la participación de la Academia Flora e Hija, a las 19.30 horas; la Academia de Baile Alegría de la Montiela, a las 20.00 horas; y la Academia Isabel Hernández, a las 20.30 horas.

El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba llena de flamenco la plaza de las Tendillas / A.J. González

El sábado 2 de mayo será el turno de la Academia de Baile Jorge del Pino, a las 19.30 horas; el Estudio de Baile Antonio y Mariví, a las 20.00 horas; la Asociación Juvenil El Zorongo, a las 20.30 horas; y la Asociación Cultural Encarna López, a las 21.00 horas.

Pasacalles y concentración de baile en Córdoba

El certamen concluirá el domingo 3 de mayo con una jornada especialmente participativa. A las 12.30 horas, desde la calle Concepción, junto a la iglesia de San Nicolás, partirá un pasacalles con las diferentes academias que han participado en esta edición.

El recorrido discurrirá por calle Concepción, calle Conde de Gondomar y finalizará en la Plaza de las Tendillas, donde a las 13.00 horas tendrá lugar una concentración de baile abierta al público.

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Con esta programación, el Certamen de Academias de Baile de Córdoba vuelve a convertir el centro de la ciudad en un gran escenario al aire libre, acercando el talento local, el flamenco y la danza a vecinos y visitantes. Una oportunidad para disfrutar de la cultura cordobesa en la calle y apoyar el trabajo de las academias que mantienen viva esta tradición artística.