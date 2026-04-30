Baile flamenco
El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba llena la plaza de las Tendillas de flamenco y danza
La plaza de las Tendillas acoge hasta el domingo 3 de mayo un programa con la participación de diversas academias y asociaciones de baile de la ciudad
Córdoba vuelve a latir al compás del flamenco y la danza con una de las citas más esperadas de la primavera. El 33º Certamen de Academias de Baile de Córdoba reúne esta semana en la plaza de las Tendillas a distintas academias, asociaciones culturales y escuelas de baile de la ciudad, en un programa que se desarrollará hasta el domingo 3 de mayo.
La cita, consolidada ya dentro del calendario cultural cordobés, ha arrancado este jueves 30 de abril a las 19.30 horas con la actuación de la Academia de Baile Mabel Almirón. Le han seguido la Academia de Baile Paqui Macías, a las 20.00 horas; la Asociación Cultural Nanes Luna Flamenco, a las 20.30 horas; y la Asociación Cultural de Flamenco y Danza Cristina Carrasco, a las 21.00 horas.
El programa continuará este viernes 1 de mayo, también en la plaza de las Tendillas, con la participación de la Academia Flora e Hija, a las 19.30 horas; la Academia de Baile Alegría de la Montiela, a las 20.00 horas; y la Academia Isabel Hernández, a las 20.30 horas.
El sábado 2 de mayo será el turno de la Academia de Baile Jorge del Pino, a las 19.30 horas; el Estudio de Baile Antonio y Mariví, a las 20.00 horas; la Asociación Juvenil El Zorongo, a las 20.30 horas; y la Asociación Cultural Encarna López, a las 21.00 horas.
Pasacalles y concentración de baile en Córdoba
El certamen concluirá el domingo 3 de mayo con una jornada especialmente participativa. A las 12.30 horas, desde la calle Concepción, junto a la iglesia de San Nicolás, partirá un pasacalles con las diferentes academias que han participado en esta edición.
El recorrido discurrirá por calle Concepción, calle Conde de Gondomar y finalizará en la Plaza de las Tendillas, donde a las 13.00 horas tendrá lugar una concentración de baile abierta al público.
Con esta programación, el Certamen de Academias de Baile de Córdoba vuelve a convertir el centro de la ciudad en un gran escenario al aire libre, acercando el talento local, el flamenco y la danza a vecinos y visitantes. Una oportunidad para disfrutar de la cultura cordobesa en la calle y apoyar el trabajo de las academias que mantienen viva esta tradición artística.
- Suspendido por seguridad el concierto de Felipe Conde en Las Tendillas
- Las asociaciones La Medina y Cañero Nuevo, y Acpacys ganan el Concurso de Cruces 2025
- Los jóvenes toman Santa Marina y el Bailío en la primera noche de las Cruces de Córdoba
- El Mayo Festivo acaba en Córdoba sin cumplir con las expectativas de hosteleros y hoteleros
- Las Cruces de Mayo empiezan este miércoles en Córdoba con siete bajas, siete incorporaciones y lluvia en el horizonte
- Córdoba saluda al mes de mayo con flores y carrozas
- Ya hay ganadores del concurso de Rejas y Balcones 2025 en Córdoba: estos son los premiados
- Las Cruces retoman hoy el Mayo Festivo en Córdoba y estrenan un nuevo operativo policial con IA