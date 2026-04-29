Temperatura ideal y ambiente tranquilo en el arranque de las Cruces de Mayo en Córdoba

Las Cruces de Mayo han empezado este miércoles en Córdoba en un día nublado con temperatura ideal y sin bullas. Salvo en algunos enclaves de la Judería, como la plaza del Triunfo, donde hay mayor presencia de turistas, es el público local quien ha estrenado la fiesta y lo ha hecho con calma, sin prisas. En una jornada laboral como esta, los organizadores no esperan una gran afluencia, por lo que la mayoría han definido este día como "de arranque, de poner todo en su sitio, dar los últimos retoques y prepararse para los días grandes".

En la plaza de San Andrés, la hermandad de las Penas de Santiago ha estrenado un diseño de cruz diferente, el de la cruz de Santiago, hecha con claveles rojos, que está siendo la atracción de los paseantes. El ambiente a mediodía ha sido muy tranquilo. "No esperamos bulla hasta mañana", aseguran, "esta noche se cierra a las doce y este jueves la gente trabaja".

En la plaza de Santa Marina, la hermandad de la Expiración luce su cruz de onturios y claveles en tonos rojos mientras los hermanos sin apenas público. "Es un día estupendo por la temperatura, aunque aún está por ver si lloverá o no esta tarde", advertían, "esperamos más gente a partir del viernes". Como la mayoría, mantienen precios en bebidas y platos, entre los que destaca el arroz de viernes a domingo por 7 euros. Después del chaparrón de agua y vientos caído del martes, las cruces están muy pendientes de la previsión meteorológica, que sigue anunciando lluvias a lo largo del día.

A pocos metros, en la plaza Conde de Priego, la cruz de los hermanos del Resucitado, que llama la atención por sus tonos azulados, ha empezado con algo más de público. "Lo nuestro es el tardeo, pero este día es tranquilo, aunque hay gente de la hermandad que aprovecha por eso para venir a comer con la familia". Entre sus platos de la carta, llama la atención el denominado piconero, que incluye patatas fritas, lomo, huevos, pimientos y pizcos de jamón.

Más de uno ha aprovechado el día de estreno para reunirse con los suyos celebrando en las cruces. En la plaza de la Compañía, la cruz de la Trinidad tenía reservas de varios grupos de empresa. "Vendrán a comer entre 40 y 50 personas porque les gusta este primer día sin bullas", han explicado. Aunque cualquier persona puede acudir a comer o beber en la cruz, los grupos grandes acostumbran a reservar un hueco y adelantan lo que comerán para que todo fluya mejor. Este año, la cruz se ha renovado y luce en tonos naranjas y morados, con el emblema trinitario en el centro. Los hermanos aseguran que "los precios son muy populares" y que "mucha gente que viene de fuera se sorprende cuando come por lo barato que se come en las cruces".