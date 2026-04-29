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Mayo Festivo

Primera noche de Cruces en Córdoba, ambiente joven y diversión bajo control: "Tenemos instrucciones claras"

El amplio dispositivo policial se deja ver en todo el casco histórico, con varios puntos vallados, y en el Vial Norte, lo que ha evitado la celebración de botellones

Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba

Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba

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Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba /

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

Al final, no llovió en Córdoba. La tarde de este primer día de Cruces de Mayo, que se esperaba pasada por agua, acabó con cielos despejados y temperaturas suaves, dando paso a una noche víspera de laborable y con horario festivo más corto (hasta las 00.00 horas), que no ha impedido a los jóvenes acudir a la fiesta como abejas a la miel. "Ya mismo empezamos con los exámenes, hay que despejarse un rato", ha explicado un estudiante en la cruz de Colega, instalada en la plaza de España, una de las más animadas en la zona del Vial Norte, junto con la de la Casa regional Castilla La Mancha, ubicada justo en el otro extremo, donde los jóvenes también se han concentrado esta noche en número importante.

Mientras ellos salían de sus casas, el dispositivo policial se ha desplegado por los puntos negros de las cruces, impidiendo la celebración del botellón. "Teníamos intención de traernos unas botellitas, pero al final hemos pasado, mañana ya veremos", ha confesado un grupo de chavales en el entorno de Santa Marina, donde el número de efectivos ha sido bastante numeroso.

Primera noche de las Cruces de Mayo en Córdoba

Cruz de Santa Marina en la plaza Conde de Priego. / Manuel Murillo

"Tenemos instrucciones muy claras, dudo mucho que haya gente haciendo botellón por esta zona", ha comentado uno de los agentes en la cruz del Bailío, "el año pasado, el dispositivo fue un éxito, se cumplió a rajatabla y los vecinos estaban encantados". Aunque la noche es joven y será este jueves cuando el Ayuntamiento de Córdoba informe de las típicas incidencias por miccionar o beber en la calle, todo indica que no habrá demasiado desmadre. "Hay policías por todas partes, si te despistas te vuelves a casa con multa". Y la cosa va a más. Fuentes municipales han advertido: "El operativo empieza hoy, pero mañana y pasado tendrá mayor intensidad y más efectivos".

Rodeados de vallas, algunos mostraban su sensación de claustrofobia inicial: "Está todo supercerrado, con la Policía superseria mirándote, al Bailío te dejan entrar solo por Capuchinos, por la calle más estrecha, y salir por las escalerillas, aquí dentro hay buen ambiente, pero si miras alrededor es como que estás en una jaula".

Los que llevaban más tiempo y alguna copa de más no tenían ese problema: "Es raro cuando tienes que entrar, pero luego se te olvida que está ahí la policía, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro".

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Ambiente en la cruz del Bailío en la primera noche de la fiesta. / Manuel Murillo

En otras cruces, público más familiar

En las cruces del casco, la noche ha estado animada con moderación gracias sobre todo al público familiar. El mismo que ha acudido a la cita con Felipe Conde en la plaza de Las Tendillas. Ese ha sido también el ambiente en otras cruces del casco histórico como la de la plaza Juan Bernier, donde se encuentra la hermandad del Buen Suceso, en la plaza Padre Cristóbal, con la cruz roja y blanca instalada por la hermandad del Nazareno y en la plaza de San Agustín, con la hermandad de la Borriquita, con más presencia de adultos y algunos menores. "Todos los años, nos gusta salir a cenar a una cruz con nuestros niños por el barrio", ha explicado Javier Damas, vecino de San Lorenzo, "los días de bulla no nos van, pero hoy se ha quedado la noche perfecta". Mañana, más.

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