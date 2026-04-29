Las Cruces de Mayo empiezan este miércoles en Córdoba con siete bajas, siete incorporaciones y lluvia en el horizonte

Las Cruces de Mayo volverán a presidir la fiesta en las calles de Córdoba a partir de este miércoles 29 de abril, cuando se abrirán al público las instalaciones montadas por 52 entidades, entre las que son mayoría aplastante las hermandades y cofradías, que últimamente están menos presentes en la Feria de Nuestra Señora de la Salud y más en esta otra tradición, que se ha convertido en su principal fuente de ingresos. De las 52 cruces que poblarán la ciudad hasta el próximo 3 de mayo, una más que en 2025, 19 se encuentran situadas en el casco histórico, 22 en zonas modernas y 11 en recintos cerrados.

Siete entidades no estarán en el concurso

Aunque el total de cruces instaladas ha aumentado, hay siete entidades que no participarán en el concurso por distintos motivos. En concreto, la asociación Sonrisa de Lunares, que colocaba su cruz en la plaza del Potro, este año no estará, igual que la asociación Nuestro Padre Jesús de La Salud, la Asociación de Amistad con los Niños Saharauis, la Peña Amigos de La Viñuela, el Club Figueroa, la Asociación Cultural La Ventana y la Asociación de Vecinos Paraíso Arenal.

Montaje de las Cruces de Mayo en la plaza Tierra Andaluza, organizada por la Hermandad del Huerto. / A. J. González

La Asociación de Amigos de los Niños Saharauis sí montará cruz, pero fuera de concurso. Según fuentes de la asociación, hasta ahora el Ayuntamiento solía enviar el anuncio de la convocatoria a las entidades, pero este año no lo ha hecho y al final, se les pasó el plazo para presentar la solicitud. Al contar con un recinto cerrado, su cruz sí se abrirá en su sede de la calle Escañuela aunque sin accésit de participación.

En la misma tesitura se encuentra la cruz del Club Figueroa, que tampoco llegó a tiempo a la solicitud aunque las mujeres del club han hecho el trabajo con mucho esmero, creando una cruz de mayo con flores rojas y blancas hechas de croché que se abrirá este jueves en la terraza del bar. Quien quiera, el acceso es libre y habrá actuaciones desde el viernes de academias y coros.

Cruz de Mayo fuera de concurso del Club Figueroa, hecha con flores blancas y rojas de croché. / CÓRDOBA

Por su parte, Sonrisa de Lunares indica que sí presentó la solicitud a tiempo, pero por un fallo en el servidor no se registró en su momento y no se le dio trámite. A diferencia de la convocatoria de casetas para la feria, en las cruces no ha habido posibilidad de repesca.

En el caso de la asociación cultural La Ventana, que se estrenó el año pasado en el Campo de la Verdad y ganó un segundo premio, el motivo ha sido la falta de disponibilidad de la persona que se encarga de "los complejos trámites que requiere la solicitud". Según esta y otras cruces consultadas, "si el Ayuntamiento de Córdoba quiere mantener esta tradición, estaría bien que tuviera en cuenta que todos los que montamos las cruces somos voluntarios para reducir la burocracia lo más posible".

Acpacys abrirá su cruz, pero sin barra como ya hizo el año pasado por falta de personal voluntario suficiente. No obstante, su presidenta advierte que "merece la pena venir a verla porque habrá sorpresas, nuestra cruz sigue la tradición incorporándose a la vanguardia", adelantó.

Las nuevas incorporaciones

Mientras estas entidades salen, otras siete se incorporarán a la fiesta. Los nuevos fichajes son la peña cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, la Hermandad de la Estrella, el Colegio de Agentes Comerciales, la Asociación Cultura Es Vida (Adevida), la Asociación Cultural Tradición Cordobesa, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que ocupará la plaza de la Magdalena, donde el año pasado estaba la Asociación Nuestro Padre Jesús de la Salud, y la hermandad del Rescatado, que tras varios años de ausencia regresa aunque en otro sitio, en los jardines Elena Moyano Madre Coraje, conocidos como Los Teletubbies.

Montaje de las Cruces de Mayo organizada por la hermandad de la Paz y Esperanza en el Bailío. / A. J. González

Los voluntarios encargados del montaje de las cruces trabajaban este martes a destajo para llegar a tiempo a la cita, con la mirada puesta en el cielo. Por la mañana, un sol radiante permitió a la mayoría avanzar en los preparativos, dejando a la vista detalles como los de la cruz de la hermandad de La Borriquita, instalada en la plaza de San Agustín, que se ha elaborado con mucho mimo a base de rosas, orquídeas verdes, anastasias, margaritas, crisantemos mini, claveles verdes y manzanas verdes.

En el Bailío, la hermandad de la Paz también ha preparado una cruz en color blanco que llevará flores distintas al clavel mientras otras como la hermandad del Nazareno, que monta su cruz en la plaza Padre Cristóbal, ha preparado una cruz de claveles blancos y rojos con una estructura nueva para el montaje inspirada en la fuente de San Lorenzo y el cervatillo de Medina Azahara. En el Compás de San Francisco, la hermandad del Huerto quiere volver a sorprender y esta vez no será por las flores de la cruz, montada con el clásico clavel rojo, sino por el entorno, al que han incorporado una réplica de la noria de la Albolafia, hecha a medida por un carpintero. La Merced, que retoma su ubicación original, apuesta por la sencillez con una cruz de claveles de varios tonos y un monolito con el escudo mercedario.

Montaje de la cruz de la AVV Huerta del Rey en la calle Cairuan. / AJ González

La lluvia caída a media tarde obligó a paralizar las tareas en las cruces de exterior durante una hora. La previsión para este miércoles también inquieta a los organizadores, ya que hay 100% de probabilidad de precipitaciones tanto por la mañana como por la tarde. Este miércoles, al ser víspera de laborable, el horario será desde las 12.00 a 0.00 horas, con un ajuste en el volumen a partir de las 23.00 horas. A partir del jueves, el horario será de 12 a 2 hasta el domingo, que será de 12 a 16 horas. Todos los días, será obligatorio reducir el volumen de la música de 16 a 19 horas y en horario nocturno. Conviene recordar que el Ayuntamiento ha advertido que no tolerará los botellones.

Nueva categoría a la cruz más bonita

Por otro lado, lo que no convence a muchos de los encuestados es que el Ayuntamiento haya creado una nueva categoría de premio a la cruz más bonita, pero sin dotación económica. Entienden que si una cruz se esmera especialmente y obtiene este título, dado el esfuerzo y trabajo que conlleva montar una cruz, debería tener una recompensa. En cuanto a los premios, habrá tres por categoría (casco, moderna y recinto), el primero de 2.000 euros, el segundo de 1.260 y el tercero de 980. Además, se podrán conceder tres premios adicionales por cada una de las tres modalidades, dos de 300 y uno de 200 euros. De las 52 cruces, hasta 45 podrán recibir el accésit de participación de 700 euros.