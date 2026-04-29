Mayo Festivo
¿Cuánto nos va a costar comer y beber en las Cruces de Mayo de Córdoba? Estos son los precios de la mayoría de los recintos
Las entidades apuestan por contener los precios pese a la inflación para garantizar el consumo y el acceso a todos los bolsillos
Si hay algo que preocupa a la mayoría de los cordobeses cuando llega el Mayo Festivo y la sucesión de fiestas populares es si el bolsillo resistirá el peso de tantos días de gasto. Después de dos romerías, una batalla de flores y una Cata de Vino algo pasada por agua, llega el turno de las Cruces de Mayo, que empezarán este miércoles 29 de abril y se prolongarán durante todo el puente hasta el 3 de mayo. El primer día se espera tranquilo por ser laborable y por la amenaza de lluvia, pero con la llegada del buen tiempo, la previsión es que cordobeses y visitantes acudan masivamente a los montajes para disfrutar de la fiesta.
Para asegurar el acceso a todos los bolsillos y garantizar el consumo, las entidades encuestadas por Diario CÓRDOBA han apostado este año por contener los precios, pese a la inflación, que algunos han repercutido ligeramente en algunos platos cuya materia prima se ha encarecido especialmente respecto a 2025. Otros, ni siquiera eso.
Así, en la mayoría de las cruces se podrá tomar cerveza, tinto de verano y refrescos por 2 y 2,50 euros, el agua costará 1 euro y las copas estarán entre 5,5 y 6 euros, subiendo hasta 6,50 euros si se combina con Red Bull. El precio de la jarra de rebujito será de media 10 euros, similar al del año pasado.
Si bebes, no conduzcas y come
No se aconseja beber sin comer, algo que según los expertos, garantizará que los efectos del alcohol sean más moderados. Las cruces de mayo que tienen barra cuentan también con cocina donde se elaboran los platos, una carta que incluye platos fijos como la tortilla, el salmorejo, los pimientos, las berenjenas o el pescado frito, los flamenquines o la carne con tomate. El público encontrará las raciones a un precio medio de 7 euros, aunque la horquilla de precios varía entre 5 y 12 euros, según el producto en cuestión. Los pinchitos se cotizan a 2 euros. En algunas cruces, hay productos estrella como el burro plato de la hermandad de la Borriquita, que incluye lomo, chorizo, pimientos, patatas y huevo por 14 euros o los serranitos y el chorizo frito de la hermandad de la Merced, por 6,50 euros.
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