Mayo Festivo
José María Bellido, alcalde de Córdoba: "No vamos a dejar que se haga botellón en las Cruces"
El Ayuntamiento de Córdoba intensificará la vigilancia para impedir la venta de alcohol a menores durante las fiestas
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este martes que "no vamos a dejar que se haga botellón en las Cruces", declaraciones que ha hecho tras celebrarse la junta local de seguridad para el Mayo Festivo cordobés, abarcando en este caso las propias Cruces, los Patios y la Romería de Linares (la Feria tendrá su plan propio). El control del botellón será uno de los principales objetivos que tengan los más de 400 agentes de la Policía Local que se desplegarán en las Cruces, que comienzan este miércoles 29 de abril y se extenderán hasta el domingo 3 de mayo.
Con todo ello, Bellido ha insistido en que el objetivo esencial es evitar el botellón a toda costa, añadiendo que "lo digo para que nadie se llame a engaño". En este sentido, ha detallado que existirá "un amplio despliegue policial" que, ha reconocido, "no es infalible", pero sí "va a estar muy difícil que se pueda hacer".
Una reducción de las denuncias por los cambios del año pasado
El año pasado las denuncias por botellón se redujeron en torno a un 60%, según aparece en el plan de seguridad y tráfico de Cruces aprobado este lunes por la junta de gobierno local. Las razones que alude el Ayuntamiento a esta caída tienen que ver con la aplicación de nuevas medidas seguridad en el entorno de aquellas cruces más multitudinarias, como las de Santa Marina o el Bailío. En estos puntos se hizo control de acceso para vigilar el aforo, con agentes procurando que no se accediera a estos recintos con bolsas con botellas de alcohol. La medida volverá a repetirse este año.
El alcalde ha apuntado, además, que más allá de vigilar que no se haga botellón, también se vigilará que no se venda alcohol a menores. En este sentido, ha dicho, "se hará hincapié en la venta de alcohol a menores con un importante esfuerzo de control en tiendas donde pueda haber comercio de alcohol a menores".
Precisamente el control del botellón ha llevado este año al Ayuntamiento a incluir como zona crítica el Vial Norte, donde se han mudado algunas cruces y donde existe riesgo de que se produzcan concentraciones de jóvenes bebiendo alcohol.
Acuerdo con la Policía Local por las horas extra
El alcalde ha valorado que se haya alcanzado un acuerdo con la Policía Local, que amenazaba con no hacer horas extra en Cruces. Bellido ha informado de que se estaba al día en los pagos de esas horas extra relativas a las Cruces y a la Feria del año pasado, pero que todavía queda por pagar de la Media Maratón y la Magna en adelante, así como las extra de enero y febrero. Lo que ha dicho el regidor es que se han juntado dos cosas, un cambio en el programa informático con el que se gestiona todo esto, así como el cambio de año presupuestario.
En cualquier caso, para Bellido se trata de "una cuestión de confianza" y ha asegurado que en mayo "nos pondremos al día hasta antes de Semana Santa, y en junio, julio y agosto liquidaremos Semana Santa y todos estos eventos".
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