La Guardia Civil hará más de 300 controles de alcohol y drogas durante las celebraciones de las Cruces y los Patios de Córdoba

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido esta mañana la junta local de seguridad relativa al Mayo Festivo cordobés, que abarca, principalmente, a las fiestas de las Cruces, los Patios y la Romería de Linares, pues la Feria de Nuestra Señora de la Salud tendrá su propia junta. Como ha detallado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, como cada año, existirá "la completa coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local" para que "todo salga lo mejor posible".

En cuanto a número de agentes, la Policía Nacional desplegará 261 efectivos en Cruces (sobre todo en la zona del casco), 623 en los Patios y 30 en la Romería de Linares. Por parte de la Guardia Civil, ha indicado la subdelegada, se dispondrá de unos 100 efectivos de Seguridad Ciudadana y en torno a 75 de Tráfico por día. Según ha avanzado López, en estos días se harán más de 300 controles de alcohol y drogas, controles que, ha añadido, irán cambiando de ubicación "muy a menudo". La subdelegada del Gobierno ha explicado que esa rotación de controles busca que "nadie pueda poner en peligro su vida ni poner en peligro la vida de cualquier persona que pueda ir por las carreteras".

Junta local de seguridad celebrada en la Subdelegación con motivo del Mayo Festivo cordobés. / A. J. GONZÁLEZ

Refuerzo en las barriadas periféricas

También serán los efectivos de la Guardia Civil los encargados de velar por la seguridad de las viviendas de las barriadas periféricas de la ciudad. Como ha recordado López, se seguirá trabajando en estas zonas "por si se desplazan los vecinos al centro de la ciudad, que no se queden solas las casas y que no se produzcan robos".

La subdelegada ha manifestado que el objetivo de este plan es que "se pueda vivir un Mayo Festivo con toda la tranquilidad del mundo y que a los vecinos también se les dé la menor guerra posible".

Más de 400 agentes de la Policía Local

En cuanto a la Policía Local, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha explicado que para las Cruces habrá entre miércoles y sábado 390 agentes, que se sumarán al medio centenar que hace los turnos habituales. La junta de gobierno local del Ayuntamiento ya aprobó ayer el plan de seguridad y tráfico para la fiesta, donde se consolidan las medidas adoptadas el año pasado, como el control de aforo y acceso a algunas de las cruces más multitudinarias, como las de Santa Marina o el Bailío.

Ambiente en la cruz de Santa Marina el año pasado. / A. J. GONZÁLEZ

Bellido considera que esos cambios llevados a cabo en la fiesta de 2025 permitieron frenar el rumbo que estaban tomando las Cruces, que estaban derivando, ha añadido, en "un botellón que generaba problemas de limpieza, ruido y convivencia".