El Mayo Festivo acaba en Córdoba sin cumplir con las expectativas de hosteleros y hoteleros

La Feria de Nuestra Señora de la Salud ha puesto punto final en Córdoba a un Mayo Festivo que acaba sin cumplir las expectativas de ocupación de hoteleros y hosteleros, según las respectivas patronales Aehcor y Hostecor. Elena Rizos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), explicó ayer a este periódico que los datos recogidos entre los socios muestran la irregularidad de la ocupación a lo largo de la semana de Feria, que empezó con un 93% de ocupación hasta el domingo, cayendo al 58% de lunes a jueves y con un 73% el segundo fin de semana, siendo la media durante estos días de un 67,1% de ocupación. Rizos indicó que para ella «ha sido una de las peores ferias» que recuerda y aunque «habrá establecimientos pequeños que se habrán llenado, a los grandes no les ha ido bien». Con esta referencia, la presidenta de los hoteleros aseveró que «este mes de mayo no ha sido bueno porque se cierra con una media de un 68,7% de ocupación y aunque los fines de semana no han estado mal, la semana no son dos días sino siete».

Jesús Guerrero, presidente de la asociación de hosteleros de Córdoba Hostecor, indicó que «mayo ha sido bastante bueno, teniendo en cuenta que veníamos de 20 días de lluvia y había muchas ganas de salir, pero los resultados se han visto empañados al final «por el calor, que ha hecho caer las ventas». Si se compara con años anteriores, Guerrero afirma que «en las semanas de los patios, a diferencia de la fiesta de las cruces, han tenido menor volumen de negocio que otros años, por lo que la media no está entre las mejores». Por eso llama al Ayuntamiento de Córdoba a «adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer nuevos formatos para atraer a un turismo de calidad que deje ingresos en la ciudad».

Guerrero, que no pudo aportar todavía datos numéricos de caída de negocio durante la fiesta de los patios, valoró positivamente las novedades introducidas «en la Cata del Vino y en las Cruces de Mayo, que han beneficiado a todos los sectores», pero cree que hay que «repensar la fiesta de los patios, introduciendo mejoras que incentiven la visita de turistas que pernocten en Córdoba, a cambio de que los sectores que se benefician de la fiesta, entre ellos la hostelería, contribuyan económicamente a sostener la fiesta». En cuanto a la Feria, explicó que hay zonas próximas a El Arenal «que se benefician especialmente de esta fiesta» frente a otras más alejadas, que estos días reducen considerablemente sus ingresos, «pero esto es algo a lo que la hostelería está adaptada desde hace años», apostilló.