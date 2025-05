Los caseteros advierten de la falta de suministros y elevados precios para la Feria de Córdoba 2025

La Asociación de Casetas Populares de Córdoba advierte de los problemas de suministros que se están encontrando los caseteros este año para montar los recintos en El Arenal debido a la proximidad, en fechas, de otras ferias como la de Sevilla o Jerez. Está costando conseguir empresas para toldos, suelos o aires acondicionados, con el aumento de precios que eso supone debido a la escasez.

Córdoba se prepara para vivir su Feria y los trabajadores y caseteros están todos los días en El Arenal para garantizar que las casetas estén montada en tiempo y forma para el día de la inauguración, pero se están encontrando algunos problemas. "Este año principal problema es la fecha", dice el presidente de la asociación, Alfonso Rosero, pues muchas ferias andaluzas este año se celebran muy juntas. De hecho, la de Jerez y la de Córdoba incluso coinciden un día, lo que "nos va a suponer un problema de suministro".

En este sentido, explica que "hay muchos proveedores montando en otros sitios y hasta que no se desmonten no pueden venirse aquí", por lo que muchos caseteros están buscando alternativas si no cuentan con un proveedor que les garantice el producto, pero ante la escasez también aparecen los precios altos. Hay menos carpas en el mercado porque "con las de Jerez no contamos", con el suelo pasa igual, así como con los cuartos de baño o el aire acondicionado, todos suministros básicos e imprescindibles para el montaje de una caseta.

Ante esta realidad, vuelve a surgir el debate de no tener instalaciones permanentes en El Arenal porque, además, el tiempo de montaje para las empresas se reduce "y vamos con más prisa". Rosero ha recordado que desde la Asociación de Casetas Populares de Córdoba llevan años reivindicando un modelo de Feria estable y permanente que "permitiría avanzar en calidad para hacerla más atractiva al público de fuera y que venga más gente para hacerla rentable, sobre todo en días menos concurridos. En eso se tendría que ahondar para los días más flojos, es un plus importante", agrega.

Dentro de su asociación se montarán 22 de las 83 casetas y estiman que, dependiendo del tamaño del recinto, montar una puede costar unos 60.000 euros, porque han vuelto a subir el metro de carpa y suelo, por ejemplo. "Desgraciadamente es la realidad que asfixia a muchos caseteros y les obliga a no seguir montando, porque no da", advierte.

Suscríbete para seguir leyendo