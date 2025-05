Ambiente familiar para abrir el fin de semana en las Cruces

Ni la previsión del tiempo ni la noche de lluvia han detenido a los cordobeses este viernes. Entre nubes y sol el ambiente se calienta poco a poco para llegar a un ecuador de las Cruces que se espera grande, sobre todo ya entrada la tarde/noche y siempre que el tiempo lo permita. Es la jornada que inaugura el fin de semana y cordobeses y visitantes se echan a la calle. Hay, eso sí y de momento, ambiente familiar y tranquilo, aunque quizás la gente irá saliendo de casa de manera más intermitente porque si bien algunos disfrutan del puente, para otros hoy ha sido un día laborable más.

Laborable, con lluvia o con sol, las Cruces a mediodía se van llenando de gente con ganas de disfrutar de buena compañía, sevillanas, rebujito y farolillos, el preludio de la Feria. Como es habitual, las familias aprovechan para juntarse, algunas en su cruz de toda la vida, mientras que los grupos de amigos son más de ir recorriendo una por una en busca del mejor ambiente, que este año está garantizado. Las hermandades y asociaciones que las montan están especialmente volcadas en atraer gente y, para ello, tiran de promoción en redes sociales y de música en directo, que siempre es un punto a favor.

La tercera jornada de las Cruces de Mayo, en imágenes / A.J.González

Gran ambiente

Nuria y sus amigas, de Madrid, han escogido Córdoba y sus Cruces para celebrar su despedida de soltera. "Estábamos mirando dónde ir y en redes sociales me apareció un vídeo de las Cruces, se lo mandé a mis amigas y prácticamente no hubo dudas: nos vamos para Córdoba", dicen entre risas. Destacan el rebujito, esa mezcla que con un poco de calor entra de maravilla, pero que "nos han dicho que sube de momento". Buena advertencia porque el día no ha hecho más que empezar. Otro grupo de al menos 13 amigos también han escogido Córdoba en Cruces para celebrar la despedida de soltero de Álvaro, esta vez desde Valencia y por recomendación de un compañero de trabajo cordobés. Ese boca a boca que no falla.

Todo parece indicar que las nubes negras no van a detener a los cordobeses. Los paraguas se han convertido hoy en un accesorio más de los imprescindibles y chaquetas cuelgan de los bolsos de casi todas las mujeres por si refresca el ambiente. Todo "por si acaso" y con tal de no tener que volver a casa pronto. "Ayer hizo un calor tremendo, pero hoy hay un poco de bochorno", se queja una familia en la cruz de la plaza de San Ignacio de Loyola. Aún así, "aquí vinimos a disfrutar", agregan mientras piden las primeras cervezas de la tarde en la barra, en un ambiente todavía tranquilo y familiar.

Mapa con las cruces de mayo 2025 en Córdoba. / Ramón Azañón

Atractivo para los turistas

Con mapa en mano, un grupo de turistas intenta ubicarse en el centro y se topa casi sin querer con enormes Cruces decoradas con flores de colores y una barra en plena calle. Es una imagen inusual y que no esperaban. "No sabíamos de esto", admite una familia de Colombia que ha venido de vacaciones. No solo les ha parecido "muy bonito", sino que han destacado el ambiente de fiesta, a pesar de que a primera hora del mediodía está apenas calentándose. "Esperad por la tarde y veréis", le advierte un cordobés que ha escuchado la conversación.

Fuera de las Cruces, donde todavía hay vida, muchas familias han aprovechado para irse de compras o para comer en los bares de las zonas aledañas, que no han parado de servir desde el desayuno. Eso sí, el que no encuentra sitio siempre puede optar por los bocadillos de las barras, una cerveza o rebujito para comenzar la fiesta.