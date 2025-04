Los jóvenes toman Santa Marina y el Bailío en la primera noche de las Cruces de Córdoba

La noche es, sin duda, el momento de mayor afluencia a las Cruces de Mayo en Córdoba, especialmente entre los jóvenes, que se arreglan y preparan para disfrutar de una velada que, en muchos casos, se prolonga más allá del horario de cierre oficial, establecido a las 2 de la madrugada. Esta dinámica representa todo un desafío para el Ayuntamiento de Córdoba, que se ha fijado dos objetivos claros: evitar los botellones y las aglomeraciones, y preservar así una de las fiestas más representativas del Mayo Festivo. Como respuesta, se ha apostado por un modelo de cruces más controladas que ha logrado que, hasta el cierre de esta edición, no se registrara ninguna incidencia destacable y los controles de aforo funcionaran, evitando la imagen de una abarrotada plaza de Santa Marina, tal y como señalaban los agentes colocados en las entradas y salidas.

Dentro de la citada estrategia, se optó por cerrar los jardines de Orive y Colón, puntos habituales de reunión juvenil donde se solían concentrar para hacer botellón. Además, un amplio dispositivo policial se desplegó para vigilar la venta de alcohol y disuadir el consumo en la vía pública en distintos puntos de la ciudad. La amenaza constante de lluvia, que se dejó notar en varios momentos aunque sin gran intensidad, ayudó a contener el volumen de asistentes y facilitó la labor de los cuerpos de seguridad.

Pasadas las 21.00 horas, era constante la llegada de grupos de jóvenes por Santa Marina y las calles aledañas a Capitulares. Muchos de ellos llevaban bolsas en las manos, hablaban por teléfono para coordinar puntos de encuentro o decidir dónde hacer botellón. “En los Patos seguro que nos pillan”, comentaba uno de ellos. Otros optaban por reunirse en casas para beber antes de acudir a las cruces.

Fiesta en la Diputación

Como novedad este año, la delegación de Juventud organizó la fiesta ‘Eres mi cruz’ en el aparcamiento de la Diputación, dirigida a jóvenes a partir de los 14 años como alternativa de ocio saludable. El evento, que comenzó con retraso por la lluvia, ofrecía un espectáculo de danza y sesiones de dj. Poco a poco comenzaron a llegar asistentes como Diego Cuesta y sus cuatro amigos, que acudieron para ver a una amiga actuar. “Después veremos qué hacemos, si nos vamos a alguna cruz o nos quedamos aquí”, explicaban. Otras como Claudia Carmona reconocían haberse tomado “la primera” antes de llegar. “Tenemos curiosidad. A mí no me gusta el flamenco que ponen en las cruces, así que si los DJ ponen buena música, nos quedamos. Si no, improvisamos”, decía entre risas. Por su parte, el concierto de Felipe Conde en Las Tendillas tuvo que cancelarse.

Uno de los espectáculos de la fiesta ‘Eres mi cruz’ en el aparcamiento de la Diputación. / A.J. GONZÁLEZ

Control en Santa Marina

El control de accesos fue clave para prevenir incidencias y actuar con rapidez en caso de que surgieran. Santa Marina se consolidó como la ‘zona cero’ de la fiesta, donde se concentraba la mayor cantidad de jóvenes. En el trayecto desde el Palacio de la Merced, algunos recordaban normas básicas de convivencia. “El año pasado te multaron por hacer pis en la calle, como te pase otra vez…”, advertía uno. A pesar del incesante tránsito de coches patrulla, muchos portaban ya sus botellas o bebían en el camino. “Dentro está carísimo y hay muchísima cola”, comentaba una joven.

A partir de las 22.00 horas, el movimiento en la Puerta del Rincón, junto a la zona habilitada para la salida de personas, era constante. Dos agentes regulaban el tráfico y recordaban por radio que desde ese punto no se podía acceder a la cruz. Un cartel anunciaba que la zona estaba videovigilada. “Conforme se van animando, empiezan los problemas”, resumía un agente. Dentro de la cruz, miembros de la Policía y Cruz Roja se encontraban desplegados, mientras el acceso se hacía cada vez más difícil. “Hemos venido a las 21:30 para coger sitio. No queremos pasar el agobio del año pasado”, comentaba Claudia Sáez, acompañada por sus amigos junto a una valla. Otros, como Ricardo, preferían entrar temprano: “Mejor beber en la cruz y evitar líos”, decía mientras seguía el partido del Barça en su móvil. De fondo, sevillanas improvisadas, abrazos por reencuentros y coros animaban el ambiente.

Ambiente en la plaza de Capuchinos en la primera noche de la fiesta de las Cruces. / A.J. GONZÁLEZ

El eje Bailío-Cardenal Toledo

Uno de los puntos más delicados fue la zona de Capuchinos y Cardenal Toledo. Más tranquila estaba la cruz del Bailío. A los pies de la cuesta se encontraba la salida, mientras que la entrada obligaba a rodear varias calles, lo que desmotivaba a muchos asistentes. “Hay que dar un vueltón, mejor vamos a otra”, se quejaba un grupo de chicas. Cerca de ellas, agentes y miembros de Cruz Roja ofrecían asistencia e información. En el camino hacia el acceso, ya se veían vasos tirados y bolsas con botellas. Manuel Tejero y su esposa, de unos 60 años, se abrían paso como podían: “Vinimos para ver si era como el año pasado. Aunque hay que esforzarse para pasar, el ambiente se respira mejor”, relataba. Más adelante, un par de jóvenes orinaban junto a unos contenedores mientras otros vigilaban por si venía la Policía. A su lado, los baños portátiles ya acumulaban largas colas.

A medida que se acercaba la medianoche, las cruces continuaban llenándose, aunque desde la Policía destacaban que, “por ahora, no ha sido necesario cerrar accesos y se mantiene el orden”. Habrá que esperar a los próximos días para hacer balance, pero, por el momento, las Cruces más controladas han permitido a muchos jóvenes disfrutar de una noche festiva sin grandes incidentes.