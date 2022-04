La organización de la Cata devolverá el dinero de las entradas a quienes no pudieron acceder el jueves

El consejo regulador de la denominación de origen Montilla-Moriles, organizador de la Cata del Vino que se celebra estos días en Córdoba, devolverá el dinero de las entradas a aquellos que no pudieron acceder al recinto este jueves, donde llamaban la atención las largas colas que se generaron.

Las quejas no dejaron de sucederse, sobre todo por parte de quienes habían ido con la entrada ya adquirida, y que tardaron horas en poder entrar a disfrutar de la Cata. El problema, según ha explicado a este periódico el presidente del consejo regulador, Javier Martín, vino, sobre todo, de quienes o bien no tenían entrada (cabe recordar que se habían agotado días antes) o bien no tenían preparado el código QR que es necesario escanear para entrar al espacio.

Esto provocó que el retraso en la entrada se alargara. Desde la organización han afirmado que las colas, a día de hoy, "son un elemento más de la Cata dado el apoyo de los cordobeses" y han reconocido "la dificultad de adaptar un evento de estas características al espacio actual", que es la explanada situada junto a la Diputación.

También han detallado desde el consejo regulador que este año, todavía marcado por la pandemia del coronavirus, se ha pretendido dar más seguridad a la cita con un doble control tanto en el acceso como en la entrega de las copas y de las degustaciones.

Reconoce la organización que la situación que se generó en la noche del jueves "superó todas las expectativas en cuanto a control de aforo", aunque también han valorado que no se produjeran altercados en una jornada donde suelen ser los más jóvenes los que quieren acceder al evento.

Dado todo esto, la organización devolverá el importe de las entradas a quienes la tuvieran y no pudieran acceder. También se han anunciado ciertas medidas para evitar que situaciones de este tipo puedan volver a ocurrir, si bien ni para hoy viernes ni para mañana sábado se han agotado las entradas, que en este caso son más caras por incluir también degustaciones gastronómicas.