La Cata del Vino Montilla-Moriles está a punto de despedirse tras cosechar un éxito innegable y convertirse, con permiso de abril, en la primera fiesta del calendario del mayo festivo. Tras dos años sin apenas actividad lúdica, ni la lluvia ha podido empañar una jornada de Cata en la que, por primera vez, para poder acceder en horario de noche ha sido obligatorio adquirir un ticket gastronómico junto al de siempre, el de la copa y los vinos.

Explica a este periódico el presidente del consejo regulador de Montilla-Moriles (organizador del evento), Javier Martín, que no se trata, ni mucho menos, de una medida disuasoria "como he escuchado por ahí" o de querer "restringir la entrada". El objetivo es fusionar gastronomía con vino, es decir, dos de las mejores cosas que tiene esta provincia. La Cata, recuerda Martín, "es un escaparate para los vinos y un encuentro lúdico, pero no es solo un encuentro lúdico porque para eso está la Feria".

Entradas disponibles

Y aunque no sea una medida disuasoria, está claro que la noche del viernes y la del sábado no tiene tanto tirón como la del jueves. Las largas colas de la noche del jueves para entrar a la Cata obligaron al consejo regulador a pedir disculpas y a reconocer que las expectativas de aforo se superaron. Aun así achacaron el retraso en la entrada a quienes acudieron hasta allí sin el ticket ya comprado (cuando se habían agotado días antes) y también a un doble control de acceso establecido por la pandemia del covid.

Sin embargo, ni para este viernes ni para el sábado se ha colgado el cartel de no hay billetes y esto puede estar directamente relacionado con el hecho de que acceder a la Cata sea más caro (20 euros incluyendo copa, cinco degustaciones de vino y un ración de comida o 30 en el modo pareja, con dos copas).

Ocho restaurantes

En ese afán por fusionar caldos con gastronomía, la Cata cuenta este año con ocho restaurantes, además de con casi una treintena de bodegas. Croquet Manía, Finca El Capricho, Bodegas Campos, Misa de 12, Grupo La Carbonería, La Lonja del Marisco, La Montillana y Pepe de la Judería son los establecimientos que ponen el punto gastro a la Cata que regresa con fuerza tras la pandemia.

Entre los platos que se pueden degustar no faltan el salmorejo, las berenjenas fritas, el flamenquín o el rabo de toro, todo ello junto a marisco fresco e, incluso, un toque dulce aportado por Croquet Manía que elabora croquetas de turrón, Rafaelo, brownie, tiramisú y arroz con leche, además de hasta 40 variedades de croquetas saladas.

Visita de Luis Planas

Y además del disfrute gastronómico, la Cata también tiene mucho, al menos en sus días de entre semana, muchas actividades paralelas. Hoy, por ejemplo, ha visitado el recinto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y también ha habido una recepción del consejo regulador con motivo del 175 aniversario de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y otra más a personal militar por la instalación en la ciudad de la base logística del Ejército de Tierra.

Por otra parte, las catas dirigidas le han tocado a Robles Ecológico, Alvear, Delgado y Cooperativa La Unión. Durante todas las jornadas, cabe recordar, estas catas dirigidas con caldos de la denominación de origenMontilla-Moriles han tenido lleno absoluto para disfrutar del conocimiento en torno a uno de los mejores productos gastronómicos de la provincia.

Ni la lluvia, por lo tanto, ha podido empañar una jornada menos multitudinaria que la de la noche del jueves, pero que ha vuelto a dejar claro que, tras dos años sin calendario festivo, los cordobeses (y los visitantes) tienen ganas de coger la copa, degustar el trozo de jamón y ponerse a bailar sevillanas por todo el tiempo perdido.