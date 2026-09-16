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La actualidad del miércoles 16 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los dos radares con IA que ya funcionan en las carreteras de Córdoba; la búsqueda de alternativas por parte de Iván Ania para mejorar el rendimiento del Córdoba CF y los nuevos aparcamientos en la capital marcan el inicio del día

Un camión pasa junto a un radar en una autovía en Córdoba.

Un camión pasa junto a un radar en una autovía en Córdoba. / Manuel Murillo

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Tres noticias marcan la crónica matutina hoy miércoles, 16 de septiembre. Así, dos cámaras con Inteligencia Artificial ya funcionan en la autovía A-4 a su paso por Córdoba. Son un total de 70 las que utilizan esta novedosa tecnología en toda Andalucía. En deportes, explicamos que el Córdoba CF ve en Adnane Ghailan una alternativa tras el mal arranque liguero; en mitad de la incertidumbre, Iván Ania busca respuestas. Finalmente, regresando a la crónica local, informamos sobre los nuevos aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento en solares de la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

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