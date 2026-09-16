La actualidad del miércoles 16 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los dos radares con IA que ya funcionan en las carreteras de Córdoba; la búsqueda de alternativas por parte de Iván Ania para mejorar el rendimiento del Córdoba CF y los nuevos aparcamientos en la capital marcan el inicio del día
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Tres noticias marcan la crónica matutina hoy miércoles, 16 de septiembre. Así, dos cámaras con Inteligencia Artificial ya funcionan en la autovía A-4 a su paso por Córdoba. Son un total de 70 las que utilizan esta novedosa tecnología en toda Andalucía. En deportes, explicamos que el Córdoba CF ve en Adnane Ghailan una alternativa tras el mal arranque liguero; en mitad de la incertidumbre, Iván Ania busca respuestas. Finalmente, regresando a la crónica local, informamos sobre los nuevos aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento en solares de la ciudad.
- La DGT instala dos cámaras con inteligencia artificial en la A-4 en Córdoba: en estos puntos te cazarán si usas el móvil o no llevas puesto el cinturón de seguridad
- El Córdoba CF, sus dudas y la búsqueda de soluciones: Adnane Ghailan, una alternativa
- El Ayuntamiento habilita más de 68.000 metros cuadrados de aparcamiento en solares sin uso: estas son las ubicaciones
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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- Colas desde temprano y la ilusión de un niño: centenares de cordobeses ya tienen su viaje del Imserso
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- El IPC alcanza máximos desde febrero de 2023 con el transporte disparado un 9,6% en Córdoba
- El Gobierno aprueba el plan de inversiones para el aeropuerto: 18 millones de euros hasta 2031
- La Casa Mudéjar de Córdoba ya es Bien de Interés Cultural: el Gobierno aprueba su máxima protección
Provincia
- La red de ciclos de FP de Córdoba logra implantar la totalidad de los perfiles profesionales de la Base Logística
Deportes
Cultura
España
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- La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
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- Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén
- Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
- La Junta de Andalucía pide desde Córdoba a sus empleados públicos atender 'en menor tiempo' a los ciudadanos
- Empiezan los trabajos para retirar los sedimentos acumulados junto al Guadalquivir desde el Puente Romano al C3A
- Cabañas safari, piscina, supermercado o restaurante: así será Camp Bio, el camping de lujo que abrirá junto al Jardín Botánico de Córdoba