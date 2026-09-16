Tres noticias marcan la crónica matutina hoy miércoles, 16 de septiembre. Así, dos cámaras con Inteligencia Artificial ya funcionan en la autovía A-4 a su paso por Córdoba. Son un total de 70 las que utilizan esta novedosa tecnología en toda Andalucía. En deportes, explicamos que el Córdoba CF ve en Adnane Ghailan una alternativa tras el mal arranque liguero; en mitad de la incertidumbre, Iván Ania busca respuestas. Finalmente, regresando a la crónica local, informamos sobre los nuevos aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento en solares de la ciudad.

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