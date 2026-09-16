Tres empresarios de Córdoba se enfrentan a una multa de 3,7 millones y a cárcel por fraude

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en las próximas semanas a tres empresarios acusados de, presuntamente, defraudar más de 617.200 euros a la Seguridad Social a través de cuatro sociedades. El Ministerio Fiscal considera que dejaron de abonar las cuotas de los trabajadores y solicita que se le impongan un total de nueve años de prisión y una multa de 3,7 millones.

En su escrito de conclusiones provisionales, afirma que dos acusados constituyeron sucesivamente una serie de entidades, utilizando para su desarrollo y gestión el mismo local, "con la finalidad de defraudar las cuotas de Seguridad Social generadas". Atribuye a uno de los encartados el papel de cabecilla, detallando que "a fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la Seguridad Social, decidió que no pagaría las cuotas generadas por el alta de los trabajadores de sus empresas ni las cuotas de recaudación conjunta".

Con este objeto, diseñó una estructura societaria fraudulenta con cuatro mercantiles, constituyéndolas sucesiva o simultáneamente, "para impedir igualmente que la unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social consiguiera cobrar las deudas que se iban contrayendo y no se pagaban".

Un cabecilla y dos colaboradores

De esta forma, la Fiscalía entiende que el cabecilla "era el verdadero gestor de las sociedades", en tanto que otro procesado ejerció como su testaferro y constaba como fundador y administrador único y aparente de todas las entidades. Una tercera personas colaboró en el entramado, interponiéndose como uno de los sucesivos arrendatarios simulados y sucediéndose en la explotación de la actividad desarrollada en el local.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / AJ González

La finalidad fue "enmascarar la titularidad real del negocio y frustrar y entorpecer el cobro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en connivencia con los otros dos acusados". Una vez que la primera empresa comenzó a generar deuda con la Seguridad Social por el impago de las cuotas de cotización de sus trabajadores, los acusados, "con el propósito de eludir el pago de las cuotas debidas al régimen general por la contratación de trabajadores en el ejercicio de su actividad, comenzaron a constituir de manera sucesiva las sociedades mercantiles", detalla el escrito.

Solicita una multa millonaria

El Fiscal califica lo ocurrido como un delito de defraudación por el que solicita que se imponga a cada uno de los encartados una pena de tres años de prisión y una multa de 1.234.576 euros, que es el duplo de la cantidad defraudada. Además, plantea un día de privación de libertad por cada 100 euros, sin que pueda exceder de 1 año de privación de libertad, y que abonen las costas del procedimiento.