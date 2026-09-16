Sadeco recibirá hasta 15 millones de euros en dos años: "Se va a notar, va a ser un cambio muy visible"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este miércoles que la empresa municipal de saneamientos Sadeco recibirá hasta 15 millones de euros de aquí a dos años para mejorar el servicio de limpieza de la ciudad. Bellido ha hecho el anuncio durante la presentación de unas máquinas decapadoras que servirán para desincrustar la suciedad acumulada a lo largo de los años en el suelo de la ciudad y cuyo coste, 1,5 millones de euros, ya se incluirá en esa inversión anunciada.

No es lo único que ya se ha hecho o se va a hacer próximamente, pues cabe recordar que Sadeco adquirió hasta 20 vehículos nuevos que permitieron normalizar la recogida de basura tras semanas sin prestarse el servicio al 100%.

Operario de Sadeco usa la nueva decapadora. / Manuel Murillo

Todo ello, ha insistido el alcalde, “obedece a querer mejorar el servicio público de limpieza”, y ha recordado que también se han hecho recientemente 90 contrataciones para un refuerzo temporal de la empresa y que también se están terminando de quitar las gomas de los contenedores para facilitar la entrada de las bolsas de basura. Bellido ha adelantado también que ya mismo llegarán a la ciudad otros 200 contenedores de gran carga.

En opinión del alcalde, todo lo realizado y lo que viene de ahora en adelante permitirá una mejora del servicio, tanto en lo relativo a maquinaria e infraestructuras, como en la contratación de personal. “Se va a notar, va a ser un cambio muy visible”, ha asegurado Bellido, en relación a cómo se percibirá una mejora de la limpieza de las calles por parte del ciudadano, toda vez que la suciedad de la ciudad es una de las principales quejas que tienen últimamente los cordobeses.

Plan de acción de Sadeco

Fue a finales de junio de este año cuando el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, dio una rueda de prensa para explicar, largo y tendido, los problemas que estaba teniendo la empresa municipal y para reconocer que se habían dejado de recoger ciertos contenedores de basura. Sadeco presentó entonces un plan de acción que venía a mejorar un servicio que ya estaba dando visos de fallar y que empezaban a poner de relieve los trabajadores de la propia empresa.

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Ya en julio Sadeco pudo normalizar la recogida de contenedores, realizando el 100% de las rutas y recogiendo todas las fracciones. Este miércoles, Ruiz Madruga ha recordado aquel plan de acción que se puso en marcha para intentar que la empresa recuperara la normalidad. A juicio del presidente de Sadeco, “ese plan de acción está dando ya resultados”.