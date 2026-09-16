Sadeco empieza a usar máquinas decapadoras en Córdoba: "Va a parecer que han puesto suelo nuevo"

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco ha empezado a utilizar unas máquinas decapadoras que permiten desincrustar la suciedad del suelo que no se elimina con los métodos habituales. En palabras del alcalde de la ciudad, José María Bellido, “va a parecer que han puesto suelo nuevo”. Bellido, junto al presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha acudido este miércoles hasta el barrio de Ciudad Jardín para comprobar in situ cómo funcionan las decapadoras manuales. La prueba se ha hecho en un adoquinado en la esquina de la calle Antonio Maura con los jardines Juan Carlos I. Los adoquines, tras un intenso trabajo por parte de dos operarios de Sadeco, han recuperado su color amarillo original, cuando lucían prácticamente grises.

Las máquinas decapadoras que se usarán hasta abril o marzo del año que viene son manuales, y ya luego llegarán las automáticas, similares a una barredora. Según ha detallado Ruiz Madruga, en breves se va a sacar a licitación el contrato para adquirir seis máquinas decapadoras-fregadoras por 1,5 millones de euros. Se espera que los aparatos estén aquí para marzo o abril del año que viene.

Diferencia de color entre los adoquines por donde ha pasado la decapadora y por los que no. / Manuel Murillo

Mientras tanto, Sadeco va a dotarse de cinco hidrolimpiadoras a presión -una de ellas ya en funcionamiento, que es la que se ha presentado este miércoles- que permiten el mismo trabajo, pero que requieren más esfuerzo porque se usan manualmente. Además, van conectadas a un motor que se sitúa en un vehículo y hay que retirar el agua que se emplea de forma manual también. Lo que sí permiten estas máquinas es acceder a zonas más pequeñas y de difícil limpieza.

El presidente de Sadeco ha incidido en que se trata de aparatos que “van a mejorar muchísimo el aspecto de nuestras calles” y ha reconocido que hay muchos ayuntamientos que ya lo están usando y que dan buenos resultados. De momento, la empresa ha hecho ya un análisis de mercado y pruebas en la plaza de Matías Prats -esto para las máquinas más autónomas- y se han determinado hasta 106 zonas de actuación prioritaria. Esto no quiere decir, ha apuntado Ruiz Madruga, que el uso de estas máquinas se vaya a ceñir a estas localizaciones, ya que también podrán emplearse, por ejemplo, en plazas tras la celebración de las Cruces de Mayo.

José María Bellido y Miguel Ruiz Madruga, hoy en Ciudad Jardín. / Manuel Murillo

José María Bellido: “Arranca la suciedad de años y años”

Por su parte, el alcalde ha explicado sobre las hidrolimpiadoras manuales que son, básicamente, como unas “Rumbas con agua caliente a mucha presión” que “permiten recuperar el color original del suelo”. Los aparatos, ha incidido Bellido, van a permitir “arrancar la suciedad de años y años”, no por falta de limpieza de Sadeco, sino por el uso y el paso de esos años.