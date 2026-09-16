La DGT instala dos cámaras con inteligencia artificial en la A-4 en Córdoba: en estos puntos te cazarán si usas el móvil o no llevas puesto el cinturón de seguridad

No todas las cámaras que vigilan las carreteras de Córdoba multan, ni todos los dispositivos que pueden detectar una infracción funcionan como un radar. La Dirección General de Tráfico (DGT) despliega diferentes tecnologías en las carreteras de la provincia para controlar la seguridad y conocer en tiempo real qué sucede en ellas. Entre esos medios destacan dos equipos automáticos de detección de infracciones, ambos situados en la A-4, que permiten identificar posibles incumplimientos relacionados con el cinturón de seguridad y el uso del teléfono móvil al volante.

Según ha explicado la DGT a este periódico, estos dispositivos utilizan tecnología de inteligencia artificial para analizar el paso de los vehículos y detectar determinadas conductas. Cuando el sistema identifica una posible infracción, obtiene una imagen.

grf Ubicación de las cámaras por IA 16.9.2026 / CÓRDOBA

Eso no significa, sin embargo, que una máquina decida automáticamente que el conductor debe ser sancionado. Las imágenes son posteriormente supervisadas por una persona, que comprueba si lo detectado por el sistema constituye realmente una infracción antes de continuar, en su caso, con su tramitación.

Los dos equipos instalados en Córdoba se encuentran en la autovía A-4. Uno está situado en el entorno de la futura base logística del Ejército de Tierra (BLET), concretamente, en el kilómetro 382,2, en sentido creciente. El segundo se localiza entre las localidades de Montoro y Pedro Abad, en el kilómetro 360,2, en sentido decreciente.

Solo dos en Córdoba frente a los 70 de Andalucía

Córdoba presenta una cifra especialmente reducida si se compara con el resto de Andalucía. El listado de estos sistemas contempla 70 equipos automáticos de detección de infracciones en la comunidad autónoma y su distribución es muy desigual. Sevilla encabeza Andalucía con 20 equipos, seguida de Málaga, con 17, y Cádiz, con 13. Almería y Huelva disponen de siete cada una, Granada cuenta con cuatro y Córdoba cierra el listado con solo dos. En Jaén no operan estos dispositivos. La DGT señala que se instalan en función de las necesidades.

Los sistemas existentes en Córdoba están preparados para detectar posibles infracciones relacionadas con el uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil. La tecnología puede identificar, por ejemplo, indicios de que el conductor o el copiloto circulan sin el cinturón correctamente colocado. En otros lugares de España existen, además, tecnologías destinadas a controlar otras conductas. Entre ellas se encuentran los sistemas foto-rojo, para vigilar el respeto de los semáforos; dispositivos para detectar vehículos que rebasan líneas continuas y los denominados sistemas de vídeo-stop, que permiten comprobar si un vehículo respeta la obligación de detenerse ante una señal de stop.

Tres cámaras en la A-4 que no ponen multas

A estos sistemas hay que sumar otros dispositivos: las cámaras de tráfico. Córdoba cuenta con tres cámaras de este tipo y las tres están instaladas en la A-4. La primera se encuentra en el kilómetro 358,2, sentido creciente; otra está situada en el kilómetro 399,1, también en sentido creciente; y la tercera se localiza en el kilómetro 412,1, sentido decreciente.

Estas cámaras no sancionan, permiten obtener imágenes de la circulación y son controladas durante las 24 horas del día desde los centros de gestión de tráfico. Sirven para conocer qué está sucediendo en las carreteras y detectar rápidamente cualquier incidencia que pueda afectar a la circulación.

Radar ubicado en la Cuesta del Espino, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Un total de 45 radares en la provincia

El despliegue tecnológico de la DGT en las carreteras cordobesas incluye los radares. De acuerdo con el informe actualizado el pasado 3 de agosto, Córdoba mantiene 45 dispositivos para el control de la velocidad. De estos, 30 equipos son móviles y el resto se encuentran fijos. El grueso, 14 radares, se ubican en la N432.

En conjunto, los datos dibujan una red de vigilancia con finalidades diferentes. Por un lado están los radares, destinados al control de la velocidad; por otro, los dos equipos automáticos de detección de infracciones, que se centran en el cinturón de seguridad y en el teléfono móvil, y finalmente, las tres cámaras de tráfico de la A-4, que sirven para observar la circulación y gestionar incidencias.

Cinturón y teléfono superan los dos millares de denuncias

Las denuncias de tráfico sumaron 9.172.923 euros durante el año 2025 en Córdoba, frente a los 7.639.756 de 2024, lo que ha representado un incremento anual del 20%. La última información sobre las sanciones en función del precepto infringido, relativa a 2024, indica que el cinturón de seguridad motivó 1.604 denuncias y el uso del teléfono móvil, 1.004. Los radares fijos dieron lugar a 38.078 multas por exceso de velocidad y los móviles, a 16.914. En total, los conductores acumularon 81.266 denuncias de tráfico en la provincia.