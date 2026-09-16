La casa de los Luna en el barrio de San Andrés de Córdoba se convertirá en diez apartamentos turísticos de lujo

La casa de los Luna se convertirá en un establecimiento hotelero de lujo. El inmueble ubicado en el barrio de San Andrés, junto a la iglesia, se vendió hace aproximadamente un año a un empresario cordobés, que ya ha trabajado en el sector turístico en la capital.

El proyecto contempla la construcción de diez apartamentos turísticos, nueve de un dormitorio y uno más tipo estudio. En la actualidad, los promotores están a la espera de conseguir los permisos urbanísticos pertinentes para llevar a cabo la rehabilitación de este inmueble protegido.

La casa solariega se sumará, de este modo, a la nómina de inmuebles históricos de Córdoba que han cambiado sus usos para poder albergar actividades turísticas o negocios hoteleros. Sin ir más lejos, muy cerca de la casa de los Luna se encuentra otro inmueble, la casa o palacio de los Guzmanes, que ha sido adquirido por una empresa valenciana para convertirlo también en un hotel de lujo de unas 50 o 60 habitaciones. Este proyecto está ya más avanzado -de hecho, el pasado domingo se instaló una gran grúa para empezar la obra-, ya que la idea de sus promotores es abrir en 2028.

También muy cerca de la casa de los Luna se encuentra el Palacio de Orive o Palacio de Villalones, que en la actualidad es la sede de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, un ejemplo de arquitectura civil cordobesa del Renacimiento, obra de Hernán Ruiz II, construido en 1560.

Detalle de la casa de los Luna, en la plaza de San Andrés, que se convertirá en un hotel de lujo. / A.J. GONZÁLEZ

De uso residencial a uso hotelero

El estudio de arquitectura de Rafael Castelló está detrás de este proyecto que respetará la bella fachada del edificio, los patios y parte de las comunicaciones, así como elementos decorativos que se conservan en el palacete y que son obra al parecer del orfebre José María González del Campo, más conocido como Pepito el sevillano.

Hasta la actualidad, la casa de los Luna ha tenido siempre uso residencial y ha estado habitada hasta hace escasos meses. El edificio está considerada uno de los mejores ejemplos de mansión solariega andaluza de estilo plateresco en Córdoba. Dispone de 813 metros cuadrados repartidos en una doble planta de 453 metros cuadrados, en los que hay diez dormitorios, tres baños, dos terrazas, dos garajes y dos patios.

La historia del bello enclave donde se ubica la casa de los Luna, la plaza de San Andrés, corre paralela a ella. Ambas se abrieron en la misma época, en el siglo XVI. En 1861 se instaló la actual fuente, parecida a la que hay en la plaza del Potro. La plaza fue reformada y ajardinada en 1925 por José Cruz Conde, aunque recientemente experimentó otra renovación en 1982.

Además de su valor arquitectónico, la casa de los Luna es importante por quienes han morado entre sus paredes. El más destacado de sus huéspedes fue el humanista Fernán Pérez de Oliva, rector de la Universidad de Salamanca.

Escudo de la casa de los Luna, en la plaza de San Andrés, que se convertirá en un hotel de lujo. / A.J. GONZÁLEZ

Origen de la casa de los Luna

Los historiadores datan el palacio de los Luna en el último tercio del siglo XVI (1544), pero la segunda planta es una construcción posterior. El inmueble conserva la fachada de piedra, que podría datarse del último tercio del siglo XVI, y en la segunda planta puede verse una doble ventana a modo de logia. El portón principal se encuentra enmarcado por molduras y pilastras en las jambas, con remates de bola en los extremos y dibujo en relieve de guirnaldas en el dintel. Encima del mismo puede verse el escudo familiar en el que aparece una luna. En la esquina, puede verse el singular doble balcón de ángulo (aljimeces), a dos alturas, con columna en el centro y enmarque de molduras labradas en piedra. La cubierta está inclinada y es de teja cerámica árabe.

En la ficha de la Gerencia de Urbanismo se recoge que el edificio fue reformado a mediados de siglo XX por el arquitecto Carlos Saenz de Santamaría, y se apunta que la estructura es en general de muros de carga de sillería. Asimismo, la ficha indica que existen indicios de continuidad constructiva con la casa colindante en la plaza de San Andrés, por lo que pudieran tener un origen común.