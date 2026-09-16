Ya tienen sus avales: Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz se disputarán las primarias del PSOE en Córdoba

Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz se han convertido este miércoles oficialmente en candidatos y se disputarán el puesto de alcaldable de Córdoba en el proceso de primarias que celebrará el PSOE. Los tres socialistas han logrado reunir los 111 avales necesarios (el 15% del censo de afiliados socialistas en la capital) para poder concurrir a las elecciones internas.

Esta mañana, los tres aspirantes han presentado oficialmente los avales de forma telématica y presencial en la sede de la avenida de la Aeropuerto, aunque será en Sevilla donde se validen.

Victoria Fernández ha presentado este miércoles sus avales. / CÓRDOBA

Empieza la campaña

Una vez reunidos los avales, el PSOE de Córdoba abrirá el plazo de la campaña de información, del 17 al 25 de septiembre, para que los tres candidatos den a conocer su proyecto para la ciudad de Córdoba e iniciativas.

La jornada para la votación en primarias será el sábado 26 de septiembre. Si un aspirante obtiene en esa primera ronda más de la mitad de los sufragios válidos, será proclamado ya candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba. En caso contrario, se celebrará una segunda vuelta el sábado 3 de octubre. Entonces, sería proclamado candidato quien reuniese simplemente el mayor porcentaje de votos.

El concejal y diputado provincial José Antonio Romero, en la sede del PSOE, con sus avales. / CÓRDOBA

Segundas primarias para elegir candidato

Estas primarias serán las segundas que celebren los socialistas cordobeses para elegir cabeza de cartel para las municipales. Hace cuatro años, Antonio Hurtado y Carmen Victoria Campos se enfrentaron en un proceso interno idéntico a este, que concluyó con la designación del primero como candidato a la Alcaldía de la capital. El actual portavoz del grupo municipal socialista anunció hace meses que no volvería a presentarse a los comicios, lo que ha desencadenado un proceso para la elección del candidato de 2027.

Los tres candidatos y sus apoyos

El diputado provincial y concejal José Antonio Romero ha recibido el apoyo de compañeros de filas como la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, el exdelegado de Obras Públicas, Paco García, o el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Antoni Hurtado, entre otros.

La parlamentaria socialista Victoria Fernández, este viernes en la sede del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

La parlamentaria andaluza Victoria Fernández, por su parte, ha logrado los avales del concejal Joaquín Dobladez, la exdelegada del Gobnierno, Esther Ruiz, o del exconcejal Emilio Aumente, entre otros.

Por último, el concejal Ángel Ortiz concurre con el aval de militantes de su agrupación como el diputado en Cortes Alberto Mayoral o la concejala Carmen González, entre otros.

Ni Ana López, subdelegada del Gobierno en Córdoba, ni la senadora Ángeles Luna, que también sopesaron presentarse a las primarias, han manifestado de momento su preferencia entre los candidatos que han terminado haciendo oficial su aspiración a convertirse en alcaldables de la capital.