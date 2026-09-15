La Universidad de Córdoba (UCO) y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) han presentado este martes la nueva Cátedra CECO de Empresa Familiar, concebida como un espacio estable de colaboración entre el ámbito universitario y el tejido empresarial cordobés.

La iniciativa centrará su actividad en la formación especializada, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, con especial atención a cuestiones como el relevo generacional, la profesionalización, la financiación, el crecimiento y la continuidad de las empresas familiares.

La presentación ha tenido lugar en la Sala Mudéjar del Rectorado con la participación del rector de la UCO, Manuel Torralbo; el presidente de CECO, Antonio Díaz; el vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento, Sergio Castro; y el vicepresidente de la patronal, Francisco Torrent.

La Universidad de Córdoba y CECO presentan su cátedra para abordar el relevo generacional y el crecimiento de la empresa familiar. / Chencho Martínez

Una nueva etapa tras la cátedra Prasa

La nueva cátedra recupera una línea de colaboración que tuvo uno de sus principales precedentes en la Cátedra Prasa de Empresa Familiar, creada en el año 2000 con la participación de la Fundación Prasa, CECO y la Universidad.

Torralbo ha destacado que el proyecto parte de esa experiencia previa, aunque pretende actualizar sus objetivos para responder a los actuales desafíos de estas compañías. Entre ellos ha citado “el relevo generacional y la profesionalización”, además de la financiación, el crecimiento y la incorporación de nuevas generaciones.

La Universidad de Córdoba y CECO presentan su cátedra para abordar el relevo generacional y el crecimiento de la empresa familiar / Chencho Martínez

El rector ha defendido además una relación “bidireccional” entre universidad y empresa, en la que el conocimiento académico pueda responder a problemas concretos del tejido productivo.

Por su parte, Antonio Díaz ha situado entre los principales retos de la empresa familiar la sucesión y el tamaño empresarial. A su juicio, crecer puede permitir a estas compañías invertir más en innovación, captar talento, acceder a nuevos mercados y afrontar con mayor fortaleza situaciones de crisis.