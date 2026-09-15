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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las obras para mejorar el circuito del Parque Cruz Conde; los nuevos espacios habilitados para aparcamientos y las colas para sacar viajes del Imserso marcan el repaso de la jornada

Un trabajador maneja una máquina en las obras de mejora del circuito del Parque Cruz Conde de Córdoba, este martes.

Un trabajador maneja una máquina en las obras de mejora del circuito del Parque Cruz Conde de Córdoba, este martes. / A.J. González

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El circuito del Parque Cruz Conde, uno de los más utilizados por los corredores cordobeses, se pone guapo. Poco antes de cumplir los 70 años, el Ayuntamiento ha decidido invertir 1,6 millones de euros en unas obras que durarán un año y medio. El objetivo: eliminar pendientes, mejorar la accesibilidad y la iluminación. Y otra apuesta del gobierno municipal pasa por facilitar el aparcamiento de los conductores de la ciudad. Para ello, se han habilitado más de 68.000 metros cuadrados en más de 20 puntos distintos de la ciudad. Finalmente, cerramos el primer repaso de la crónica vespertina con las colas desde temprano para sacar un viaje del Imserso. Cientos de jubilados ya tienen su preciada reserva y muchos destinos se encuentran ya agotados.

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