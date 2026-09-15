La actualidad del martes
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las obras para mejorar el circuito del Parque Cruz Conde; los nuevos espacios habilitados para aparcamientos y las colas para sacar viajes del Imserso marcan el repaso de la jornada
El circuito del Parque Cruz Conde, uno de los más utilizados por los corredores cordobeses, se pone guapo. Poco antes de cumplir los 70 años, el Ayuntamiento ha decidido invertir 1,6 millones de euros en unas obras que durarán un año y medio. El objetivo: eliminar pendientes, mejorar la accesibilidad y la iluminación. Y otra apuesta del gobierno municipal pasa por facilitar el aparcamiento de los conductores de la ciudad. Para ello, se han habilitado más de 68.000 metros cuadrados en más de 20 puntos distintos de la ciudad. Finalmente, cerramos el primer repaso de la crónica vespertina con las colas desde temprano para sacar un viaje del Imserso. Cientos de jubilados ya tienen su preciada reserva y muchos destinos se encuentran ya agotados.
- El circuito del Parque Cruz Conde se somete a una intensa reforma a las puertas de cumplir 70 años
- El Ayuntamiento habilita más de 68.000 metros cuadrados de aparcamiento en solares sin uso: estas son las ubicaciones
- Colas desde temprano y la ilusión de un niño: centenares de cordobeses ya tienen su viaje del Imserso
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