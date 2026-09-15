La actualidad del martes 15 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El comienzo de la limpieza del lodo y los sedimentos acumulados junto al Guadalquivir entre la Calahorra y el C3A; el primer avance del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba y la reducción de la huella de carbono de la Mezquita-Catedral marcan el inicio del día
Ya han comenzado los trabajos de limpieza del lodo y los sedimentos acumulados junto al río Guadalquivir, a su paso por Córdoba. En concreto, entre la Torre de la Calahorra y el C3A. Una zona especialmente afectada por la importante crecida del cauce durante el final del invierno y el comienzo de la primavera, tras un temporal de lluvia que dejó imágenes para la historia en la ciudad, con el Puente Romano cerrado al tránsito. Es la noticia que abre una mañana cargada de novedades. En la crónica política destacamos el primer avance del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para el próximo 2027, que será de 533 millones de euros. Además, destacamos que la huella de carbono de la Mezquita-Catedral se ha reducido en un 15,4% gracias al ahorro en el consumo eléctrico y los combustibles.
- Empiezan los trabajos para retirar los sedimentos acumulados junto al Guadalquivir desde el Puente Romano al C3A
- El Ayuntamiento de Córdoba avanza sus presupuestos para 2027: 533 millones de euros y la vivienda como prioridad
- La huella de carbono de la Mezquita-Catedral de Córdoba baja un 15,4% en un año y se sitúa en las 93 toneladas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Andalucía
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Deportes
Cultura
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