La restauración de la capilla de la Expectación de la Mezquita-Catedral de Córdoba afronta su fase decisiva con la "delicada labor de reconstruir el puzle arquitectónico"

El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado, a través de una nota de prensa, del avance de los trabajos de restauración y recuperación de la capilla de la Expectación de la Mezquita-Catedral, que sufrió los estragos del incendio declarado en el monumento hace poco más de un año. Unas obras que avanzan "a un ritmo constante" -asegura esta entidad- dentro de una fase decisiva y de "gran complejidad técnica", centrada en la "reconstrucción minuciosa de su riqueza ornamental".

"Trabajo sin pausa": así define el Cabildo la labor del equipo de restauradoras encargado de la recuperación material de este espacio. En estos momentos, los esfuerzos se centran en la "delicada labor de reconstruir las piezas, molduras y demás elementos decorativos y arquitectónicos que conformaban el conjunto antes de sufrir los daños estructurales".

Trabajos de restauración de la capilla de la Expectación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, afectada por el incendio desatado hace poco más de un año. / Cabildo Catedral de Córdoba

Uso de recreaciones y modelos digitales

Se trata de un trabajo delicado, ya que hay que lograr "la máxima fiabilidad y rigor histórico" para que la capilla de la Expectación quede tal y como estaba antes del fuego. A través de una metodología de trabajo "exhaustiva", el proceso combina el estudio de documentación gráfica y fotográfica previa con "avanzadas recreaciones y modelos digitales".

El importante papel del rescate de las piezas originales

El estudio y ensamblaje de las piezas originales encontradas, que pasaron por un proceso de rescate y catalogación, también ha sido decisivo en la fase previa. Un auténtico "puzle arquitectónico" de la capilla que se está recomponiendo "con precisión milimétrica", asegura el Cabildo Catedral de Córdoba.

Trabajos de restauración de la capilla de la Expectación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, afectada por el incendio desatado hace poco más de un año. / Cabildo Catedral de Córdoba

Salvaguarda y protección del patrimonio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

"Con el desarrollo ininterrumpido de esta exigente intervención, el Cabildo Catedral reitera su firme compromiso con la salvaguarda, protección y puesta en valor del patrimonio que atesora la Mezquita-Catedral, garantizando que la capilla de la Expectación recupere su integridad material y artística para el disfrute de las generaciones venideras", finaliza el comunicado.