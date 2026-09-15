Un proyecto que utiliza la IA y la visión artificial para mejorar la movilidad gana el reto ‘Córdoba SmartCity’ impulsado por el Imdeec y AJE.

El reto de emprendimiento Córdoba SmartCity: Soluciones de Sensorización Inteligente, promovido por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba, ya tiene propuesta ganadora. La startup cordobesa Ganama ha sido proclamada vencedora de esta convocatoria "dirigida a impulsar la transformación digital y la gestión eficiente del entorno urbano", explica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El proyecto galardonado consiste en un sistema inteligente de análisis de la movilidad basado en visión artificial e Inteligencia Artificial (IA). Esta infraestructura convierte las señales de tráfico convencionales en puntos inteligentes de observación capaces de registrar en tiempo real y de forma masiva los flujos de tráfico peatonal y rodado. Además, integra procesamiento local (edge computing) para actuar de forma inmediata ante situaciones de riesgo, como la activación automática de señalización luminosa en pasos de peatones al detectar la presencia de viandantes.

El talento de los jóvenes emprendedores cordobeses

La primera teniente de alcalde de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha valorado la resolución del certamen subrayando que "el reto Córdoba SmartCity demuestra que el talento de nuestras empresas y jóvenes emprendedores es el motor imprescindible para construir una ciudad más sostenible, segura y eficiente". Asimismo, ha destacado el compromiso municipal con este tipo de alianzas estratégico-tecnológicas para lograr que "las ideas innovadoras se conviertan en proyectos reales con impacto directo en la gestión pública y en la calidad de vida de los cordobeses", felicitando a Ganama por una solución que "encarna el espíritu de la convocatoria al democratizar la tecnología y poner el análisis de datos al servicio de la ciudadanía".

En esta misma línea, la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, ha resaltado que iniciativas como Córdoba SmartCity “son la prueba viva de que el talento joven cordobés no solo está preparado para competir al máximo nivel, sino para liderar la transformación tecnológica de nuestro entorno. Esta colaboración estrecha con el Imdeec pone de manifiesto que apoyar a quienes emprenden no es una opción, sino una inversión estratégica esencial para la ciudad”.

Oportunidad para estrechar lazos con el tejido empresarial local

Por su parte, el CEO de Ganama, Javier Díaz, ha afirmado que iniciativas como este reto tecnológico "son las que deben tomarse teniendo en cuenta la cuarta revolución industrial que vivimos, donde la recogida y el análisis de datos son un pilar fundamental en la transformación estructural de la sociedad", sirviendo además para "poner al día a los empresarios cordobeses y arrojar luz sobre un campo de rigurosa actualidad". Díaz ha indicado que este reconocimiento supone "una oportunidad de estrechar lazos con el tejido empresarial de Córdoba" tras haber regresado a su tierra natal tras años de especialización en la capital trabajando para banca, aseguradoras y grandes tecnológicas.