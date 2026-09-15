La provincia de Córdoba moviliza 11 millones de euros a través de dos proyectos para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública destinará casi 11 millones de euros al fomento del desarrollo económico y productivo de ciudades y territorios inteligentes en la provincia de Córdoba. La mayor cuantía será para la Diputación de Córdoba, que manejará hasta 6 millones. El Ayuntamiento de la capital, por su parte, tendrá disponibles 4,89 millones de euros.

Red.es, entidad adscrita al ministerio a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, ha publicado este martes la resolución del programa RedCyTI, con el que prevé movilizar más de 126 millones de euros en todo el país. De estos 47,7 millones de euros irán destinados a quince proyectos en Andalucía. La entidad pública aportará más de 94 millones de euros a través de fondos propios y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La aportación pública va unida al cofinanciamiento de las administraciones autonómicas, provinciales y locales, hasta llegar a las previsiones citadas.

Los dos proyectos cordobeses

Este dinero estará a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial y crear o mejorar espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.

En el caso de Córdoba, el proyecto del Ayuntamiento se denomina Infraestructura digital para la smart economy local y se centra en identidad digital organizacional, automatización administrativa y digitalización de activos y derechos sobre infraestructura europea de confianza. Los trabajos de la Diputación se engloban en Córdoba Smart Economy. Consistirán en la transformación integral del territorio basada en datos, IA y gemelos digitales, apoyada en una infraestructura TIC provincial y en la creación de un Data Lake y espacios de datos soberanos.

200 millones de euros invertidos desde 2015

Desde la aprobación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en 2015, el Gobierno de España ha realizado cinco convocatorias en las que Red.es ha desempeñado un papel impulsor protagonista. En total, se ha destinado más de 200 millones de euros -cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)- a 59 iniciativas repartidas por todo el territorio nacional: 25 ciudades, 24 destinos turísticos, 7 edificios y 3 islas.

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En Andalucía, en esta ocasión, la aportación de Red.es cubrirá el 85% del presupuesto de las iniciativas presentadas por los ayuntamientos tanto de Córdoba como de Málaga (5,94 millones), Alcalá de Guadaira (1,68 millones), Algeciras (1,55 millones), Granada (2,62 millones), Torremolinos (1,93 millones), Sevilla (6 millones), Rota (1,5 millones), Lebrija (2 millones), Villaluenga del Rosario (2,5 millones) y Jaén (1,5 millones). También reciben cuantías las diputaciones de Granada (54 millones), Huelva (2,1 millones) y Jaén (6 millones).