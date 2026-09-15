Tribunales
Piden seis años de cárcel en Córdoba a dos acusados de provocar un fuego con cinco focos en una finca y portar un rifle sin licencia
El incendio forestal afectó a 0,15 hectáreas y terminó por extinguirse solo debido a las condiciones climatológicas de la noche en que ocurrieron los hechos
Cinco focos de incendio y un rifle escondido entre los arbustos. La Fiscalía de Córdoba solicita un total de seis años de cárcel para dos acusados, tres para cada uno, a los que atribuye un delito de incendio forestal y otro de tenencia ilícita de armas, según recoge su escrito de acusación. Un guarda dio aviso sobre el fuego.
El Ministerio Público sostiene que ambos actuaron "de común acuerdo" y utilizaron un mechero o un objeto similar para quemar la vegetación existente en cinco focos distintos de una finca "con la intención de causar un daño al medio natural". Las llamas afectaron a una superficie de 0,15 hectáreas de terreno forestal, formada por matorral arbolado bajo.
Según la Fiscalía, el incendio no tuvo una mayor propagación debido a las condiciones meteorológicas de aquella noche, cuando el viento era insignificante y la probabilidad de ignición era baja. Tampoco se produjeron gastos de extinción. El Ministerio Público califica jurídicamente estos hechos como un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
Un rifle escondido entre los arbustos
Añade que, posteriormente, los dos procesados regresaron a la finca llevando un arma para la que carecían de la licencia preceptiva. La escondieron entre unos arbustos para evitar que los guardas de la finca los localizaran con ella. El arma intervenida era un rifle monotiro de percusión central de la marca BRNO. Se encontraba en correcto estado de funcionamiento y podía disparar con normalidad la munición correspondiente.
Por estos hechos, la Fiscalía pide para cada acusado dos años de prisión por el incendio forestal, además de una multa de 16 meses a razón de diez euros diarios (4.800 euros), y otro año de cárcel por tenencia ilícita de armas. En conjunto, la petición de prisión asciende así a seis años para los dos acusados.
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