Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 15 de septiembre de 2026

Teatro

Representación de ‘Cuán largo me lo fiáis’ en la Axerquía

La compañía teatral Trápala Teatro inaugurará una programación extraordinaria con motivo del 50 aniversario del Teatro de la Axerquía. Lo hará con Cuán largo me lo fiáis, una nueva mirada al mito de Don Juan. La obra parte de un antecedente documentado en Córdoba en 1617, ligado a la compañía de Jerónimo Sánchez. El montaje imagina al alma de Jerónimo atrapada en la ciudad y regresando cada noviembre para contar las luces y sombras del mito. La propuesta se aleja de la visión romántica del Don Juan Tenorio de José Zorrilla y combina teatro y música, integrando voz hablada y cantada.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, 1. 21.30 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

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CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la biblioteca central

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.