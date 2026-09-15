El Hospital Quirónsalud Córdoba realiza con éxito una intervención de máxima complejidad para tratar una grave obstrucción coronaria

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha llevado a cabo con éxito una intervención de muy alta complejidad en un paciente que había sufrido un infarto agudo de miocardio y presentaba una enfermedad coronaria severa, con una obstrucción crítica en el tronco coronario, la principal arteria del corazón. La enfermedad estaba además agravada por la presencia de placas de ateroma muy calcificadas y afectaba a la salida de las dos principales ramas coronarias, según ha indicado la doctora Soledad Ojeda, jefa de Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba.

La doctora Ojeda ha explicado que el procedimiento requirió la utilización de una bomba mecánica de asistencia cardíaca, una técnica para modificar las placas de ateroma severamente calcificadas y la implantación de dos stents, todo ello con el apoyo de técnicas avanzadas de imagen intracoronaria.

Así, la intervención permitió recuperar el flujo sanguíneo de las arterias afectadas y mejorar la función del corazón sin recurrir a la cirugía de revascularización mediante bypass, que había sido descartada debido a la extensión de la enfermedad aterosclerótica a la arteria aorta. El paciente presentaba la denominada «aorta en porcelana», una calcificación extensa que hacía que esta opción no fuera adecuada. El paciente evolucionó favorablemente tras el procedimiento y, en la revisión posterior, se encontraba asintomático y había recuperado la normal contractilidad cardíaca.

Por su parte, el doctor Francisco José Hidalgo, cardiólogo intervencionista del servicio de Cardiología del centro, ha señalado que el paciente ingresó en el centro a través del servicio de Urgencias tras sufrir un infarto agudo de miocardio. El estudio realizado por el equipo de Cardiología confirmó una reducción de la fuerza de la contractilidad del corazón provocada por una estenosis crítica en el tronco coronario, responsable en este caso de aproximadamente el 90% del flujo sanguíneo destinado al músculo cardíaco. La complejidad de la enfermedad se incrementaba por la presencia de placas de ateroma severamente calcificadas, que se extendían además hacia la salida de las dos principales ramas coronarias.

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Ante la elevada complejidad del caso y la reducida capacidad de contracción del corazón, el equipo de Cardiología intervencionista planificó el procedimiento utilizando tecnología avanzada para mantener la función cardíaca durante el tratamiento. Antes de comenzar la intervención sobre las arterias, se implantó una bomba mecánica de asistencia circulatoria. Tras completar la intervención con éxito, la bomba fue retirad. El paciente permaneció 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para su vigilancia y recibió el alta hospitalaria 72 horas después.