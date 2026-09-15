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Policía Nacional

Detienen a dos personas en Córdoba por robar varias palomas de la azotea de un vecino en Gran Vía Parque

Los presuntos autores de los hechos accedieron al inmueble saltando el muro perimetral y posteriormente subieron a la azotea y forzaron el palomar para llevarse las aves

Varias palomas en una imagen de archivo.

Varias palomas en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Córdoba como presuntos autores del robo de varias palomas deportivas de la azotea de un inmueble del barrio de Gran Vía Parque, según informa este cuerpo en una nota de prensa.

En concreto, los hechos ocurrieron a inicios de este mes de septiembre, cuando la víctima se percató de que alguien había accedido a la azotea de su vivienda, tras saltar el muro perimetral, y había robado algunas de las aves que tenía en un palomar, además de un comedero. Horas más tarde, según la nota policial, "las mismas personas regresaron al lugar y se llevaron varios ejemplares más", marchándose de la azotea apresuradamente.

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Vehículo de la Policía Nacional en archivo.

Vehículo de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

Arrestados dos días después del robo

Gracias a la investigación policial, los agentes pudieron identificar a los presuntos autores de los hechos y proceder a su detención "por un delito de robo con fuerza en las cosas". En concreto, el arresto se produjo dos días después de haberse presentado la denuncia. Posteriormente, ambas personas fueron puestas a disposición judicial.

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