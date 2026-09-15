Hacemos Córdoba pide recuperar el alquiler de bicicletas y poner un servicio de autobuses nocturnos

Más autobuses, transporte nocturno y el regreso del servicio público de bicicletas. Hacemos Córdoba llevará al próximo Pleno municipal una moción con varias propuestas para impulsar la movilidad sostenible en Córdoba, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha criticado al gobierno municipal de José María Bellido por convertir, a su juicio, esta celebración en “un escaparate de propaganda” y ha reclamado medidas concretas acompañadas de recursos. “En una ciudad como Córdoba, que vive prácticamente una crisis climática diaria por las temperaturas que tenemos, la movilidad sostenible debería ser una prioridad política”, ha señalado.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / CÓRDOBA

Más bicicletas y refuerzo de Aucorsa

Entre las medidas planteadas figura recuperar el servicio público de alquiler de bicicletas, cuya puesta en marcha fue aprobada por unanimidad por el Pleno en abril de 2024. La coalición también reclama mejorar el mantenimiento de la red ciclista y reservar una partida presupuestaria específica.

En materia de transporte público, Hacemos Córdoba propone ampliar la flota y la plantilla de Aucorsa para aumentar las frecuencias y evitar que autobuses completos dejen viajeros en las paradas.

Autobús de Aucorsa en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

La moción plantea además crear líneas nocturnas de autobús durante los fines de semana que comuniquen los barrios con el centro y faciliten especialmente los desplazamientos de los jóvenes sin recurrir al coche.

Hacemos Córdoba reclama asimismo la gratuidad de Aucorsa para menores de 26 años y personas con discapacidad, además de extender a todo el día la gratuidad de la que actualmente disfrutan los pensionistas a partir de las 9.00 horas.

Menos dependencia del coche en Córdoba

Otra de las propuestas pasa por actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y convertirlo, según Hidalgo, en una “verdadera hoja de ruta” con presupuesto, evaluación y revisiones periódicas. El objetivo sería adaptar las líneas de autobús a las necesidades de los barrios, detectar carencias e introducir mejoras como más zonas de sombra.

Autobús de Aucorsa en el aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

La coalición también plantea revisar las zonas de circulación restringida para reducir la presencia del vehículo privado en el centro. “Queremos que Córdoba tenga más alternativas para moverse y que nadie tenga que depender del coche porque no existe otra opción”, ha concluido Hidalgo.