El centro comercial La Sierra se sumará un año más al World Cleanup Day (Día Mundial de la Limpieza) con una jornada de recogida de residuos en el parque urbano El Patriarca, que tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre.

La iniciativa, organizada en colaboración con Sadeco y el Ayuntamiento de Córdoba, está abierta a todas las personas que quieran participar como voluntarias. Para ello será necesario inscribirse previamente a través de la página web del centro comercial, con plazo hasta el mismo día de la actividad.

La jornada comenzará a las 9.00 horas y tendrá como punto de encuentro la calle Lentisco, esquina con calle Mejorana. También participará la Asociación de Voluntariado GEA.

El centro comercial La Sierra organiza una jornada de limpieza en El Patriarca por el World Cleanup Day. / CÓRDOBA

Los voluntarios recibirán una camiseta de la campaña y, además, entre los participantes se sorteará un carro de la compra valorado en 100 euros en el hipermercado Carrefour.

Una acción mundial contra los residuos

La actividad forma parte del World Cleanup Day, una iniciativa internacional que promueve acciones coordinadas de limpieza en parques, bosques, playas y otros espacios naturales con el objetivo de concienciar sobre la generación de residuos y la contaminación.

Según señala La Sierra, el movimiento tiene su origen en Estonia, donde en 2008 unas 50.000 personas participaron en una gran operación de limpieza, y desde 2018 se desarrolla de forma coordinada en numerosos países.

Con su participación, el centro comercial pretende implicar a vecinos, asociaciones, trabajadores y usuarios en una jornada de limpieza y sensibilización ambiental en uno de los principales espacios verdes de Córdoba.