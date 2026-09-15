Campus Córdoba abre sus puertas con tres nuevos grados superiores y el doble de alumnos

Campus Córdoba ha iniciado este martes su segundo curso académico con el mayor crecimiento de su corta historia: el centro duplica el número de alumnos matriculados respecto al curso anterior y refuerza su oferta formativa con dos nuevos grados superiores, fruto de sendos acuerdos de colaboración con las empresas ARIA e Indra Group. El arranque de curso llega acompañado, además, de importantes novedades en horarios, servicios e instalaciones que consolidan el proyecto educativo del campus en la ciudad.

Tres nuevas titulaciones

La gran novedad académica de este curso es la incorporación de los grados superiores en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), dos de las titulaciones de Formación Profesional con mayor demanda laboral en el sector tecnológico. Ambos ciclos nacen impulsados por ARIA, que acompañará a Campus Córdoba en el diseño de la formación y en la conexión del alumnado con el tejido empresarial del sector, reforzando así el carácter eminentemente práctico y orientado al empleo que caracteriza al centro.

A esta ampliación de la oferta se suma el nuevo grado superior en Mecatrónica Industrial, que Campus Córdoba pone en marcha gracias a la colaboración con Indra Group, una de las principales compañías tecnológicas del país. Esta titulación, que combina conocimientos de mecánica, electrónica, robótica e informática industrial, responde a la creciente demanda de perfiles especializados en automatización y digitalización de procesos productivos, y permitirá al alumnado formarse con la vista puesta en las necesidades reales de la industria.

Uno de los nuevos grados de Campus Córdoba. / CÓRDOBA

La institución suma los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), impulsados por ARIA, y el nuevo grado superior en Mecatrónica Industrial, de la mano de Indra Group, además de ampliar sus instalaciones y servicios para el alumnado Córdoba, 15/09/2026 Con estas dos incorporaciones, Campus Córdoba amplía de forma significativa su catálogo formativo y refuerza su apuesta por una Formación Profesional de calidad, conectada con las empresas y con las demandas reales del mercado laboral.

Horario de tardes y nueva residencia

El nuevo curso trae también una mayor flexibilidad horaria con la puesta en marcha del horario de tardes, pensado para facilitar el acceso a la formación a quienes compatibilizan sus estudios con otras responsabilidades laborales o personales. Esta ampliación horaria permitirá a Campus Córdoba llegar a un perfil de alumnado más diverso. A ello se suma la disponibilidad de la residencia de estudiantes La Torre, que este curso abre sus puertas para dar alojamiento al alumnado que llega a Córdoba desde otras localidades.

Campus Córdoba contará también con nuevos servicios como cafetería, gimnasio y pistas deportivas. La organización seguirá ampliando sus instalaciones a lo largo del curso y en octubre abrirá sus puertas la cafetería del campus, un nuevo espacio de encuentro para el alumnado y el personal del centro. Y antes de que finalice el año, los estudiantes podrán disfrutar también del gimnasio y de las pistas deportivas, con los que Campus Córdoba completa una oferta de instalaciones orientada al bienestar y a la vida universitaria de su comunidad.

Más alumnos

El comienzo de este segundo curso llega marcado por cifras que reflejan la buena acogida del proyecto en la ciudad: el número de alumnos matriculados en Campus Córdoba se ha duplicado respecto al curso anterior. Este crecimiento ha ido acompañado de una ampliación del equipo humano del centro, con la incorporación de nuevos profesores y de un jefe de estudios, que refuerzan la estructura académica y de coordinación necesaria para atender a una comunidad estudiantil cada vez mayor.

"Todas las novedades de Campus Córdoba tienen mucha importancia para nosotros porque hacen crecer nuestro proyecto. Los alumnos están muy ilusionados y tenemos muchas ganas de aportar las instalaciones que se merecen. Con todas estas novedades, Campus Córdoba encara su segundo año de andadura con la vista puesta en seguir creciendo como referente de la Formación Profesional en Córdoba, de la mano de empresas como ARIA e Indra Group y con un modelo educativo cada vez más completo, tanto dentro como fuera del aula", destaca Patricia Cuevas, directora general de Campus Córdoba.