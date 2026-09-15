Binter lanza vuelos entre Córdoba y Canarias desde 75 euros por trayecto

La aerolínea Binter ha lanzado una nueva promoción para viajar entre Córdoba y Canarias desde 75 euros por trayecto, siempre que se compre billete de ida y vuelta. Los billetes podrán adquirirse hasta el próximo 28 de septiembre y serán válidos para viajar entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

La conexión desde Córdoba permite volar hasta cualquiera de los aeropuertos de Canarias realizando escala en Gran Canaria, ya que Binter incluye sin coste adicional el correspondiente vuelo interinsular de conexión.

Conexión con todas las islas

La compañía dispone de alrededor de 240 vuelos interinsulares diarios, lo que permite enlazar desde Gran Canaria con el resto del archipiélago manteniendo el precio correspondiente al destino final adquirido.

Un avion de Binter en el aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

La ruta desde Córdoba se opera con aviones Embraer E195-E2, configurados sin asiento central. La tarifa incluye equipaje de mano a bordo y servicio de aperitivo durante el vuelo.

Binter ofrece además productos adicionales como Discover, que permite realizar una parada en otra isla durante el mismo viaje, o AirPass Explorer, pensado para quienes quieran efectuar varios desplazamientos entre islas vinculados a un billete nacional o internacional de ida y vuelta.

Los billetes promocionales pueden adquirirse a través de la web y la aplicación de Binter, por teléfono o mediante agencias de viajes, donde pueden consultarse las condiciones concretas de la oferta y las tarifas disponibles para cada destino.